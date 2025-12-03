Hace frío ahora, pero la próxima ráfaga de aire ártico lo llevará a otro nivel. Tras la última tormenta invernal que azotó Estados Unidos, más de 200 millones de personas se despertarán con temperaturas gélidas mientras el aire más frío de la temporada se extiende por varias regiones del país. Esta caída generalizada pone en juego decenas de récords diarios de temperatura.

Llanuras, Medio Oeste y Grandes Lagos en alerta

Después de varias rondas de nieve durante la semana pasada, el Medio Oeste se prepara para las temperaturas más frías de la temporada. El frío intenso procedente de Canadá descenderá sobre las Llanuras del Norte y el Alto Medio Oeste el miércoles.

Las temperaturas máximas estarán entre 15 y 25 grados por debajo de lo normal, y en partes de las Dakotas apenas alcanzarán unos 10 grados Fahrenheit. Ciudades del Alto Medio Oeste podrían establecer nuevos récords diarios de frío en las temperaturas máximas.

Ciudades del Medio Oeste se preparan para un frío extremo que afectará gran parte de EE.UU. | Crédito: Kerem Yucel / AFP

La mañana del jueves será la más fría, con temperaturas reales del aire que caerán a valores de dos dígitos bajo cero en Fahrenheit, incluso hasta Iowa y Nebraska, es decir entre -10 y -19 grados Fahrenheit. Las sensaciones térmicas comunes estarán entre -10 y -25 grados Fahrenheit.

Des Moines y Cedar Rapids, en Iowa, están preparadas para romper el récord diario de temperatura mínima el jueves, con -11 grados Fahrenheit y -7 grados Fahrenheit, respectivamente. Cedar Rapids podría apenas llegar a valores de un solo dígito por encima de cero por la tarde, marcando un nuevo récord de la temperatura máxima más fría del día.

En gran parte del Medio Oeste, las temperaturas de la tarde quedarán atrapadas entre 10 y 19 grados Fahrenheit, entre 20 y 30 grados por debajo de lo normal para esta época de diciembre. Además, podrían caer récords desde Illinois hasta la Costa Este el viernes por la mañana.

El desplazamiento del vórtice polar provocará temperaturas gélidas y récords diarios en distintas zonas de EE.UU. | Crédito: Mandel NGAN / AFP

Chicago podría descender por debajo de su récord diario de 4 grados Fahrenheit, mientras que Indianápolis podría acercarse a su récord de 8 grados Fahrenheit, establecido por última vez en 1886.

La mañana del viernes será la más fría desde principios de marzo en la ciudad de Nueva York, con una temperatura mínima cercana a 20 grados Fahrenheit. Incluso los aeropuertos JFK y LaGuardia podrían registrar nuevos récords, con sensaciones térmicas intensas.

Aunque faltan tres semanas para el inicio oficial del invierno, la Madre Naturaleza ya ha tomado ventaja, preparando a Estados Unidos para un cierre del año marcado por temperaturas históricamente bajas.

