El Congreso de Estados Unidos no logró aprobar un nuevo paquete de gastos, lo que provocó el cierre del Gobierno federal. Ante la incertidumbre sobre qué pasará con las redadas de ICE y las audiencias en las cortes, el abogado de inmigración Ángel Leal explicó cuáles son los posibles efectos para las comunidades de inmigrantes.

Según dijo Leal a Univision Noticias, las redadas y operativos de ICE no se detendrán, pues las funciones de Inmigración continúan de manera normal incluso en medio del cierre del gobierno. “Todo sigue funcionando en Inmigración”, subrayó.

El único aspecto afectado serían las audiencias de inmigración de personas que no están detenidas, ya que podrían suspenderse por no considerarse esenciales. El abogado advirtió que en estos casos es vital que los inmigrantes verifiquen con sus abogados y con los tribunales la situación de sus citas.

El abogado Ángel Leal aclaró que ICE sigue funcionando con normalidad. | Crédito: U.S. Immigration and Customs Enforcement

“Lo menos que queremos es que por falta de comparecencia les firmen una orden de deportación”, recalcó Leal, quien insistió en que las personas deben confirmar siempre el estatus de sus audiencias.

En conclusión, mientras el cierre del gobierno impacta a varias agencias federales, las acciones de ICE siguen en marcha, y lo único que podría verse interrumpido serían las audiencias de quienes no se encuentran bajo detención.

Las comunidades inmigrantes deben estar atentas, porque ICE no detendrá sus acciones en este periodo.

El cierre del Gobierno de EE.UU. se prolongará al menos hasta el viernes, ya que tanto el Senado como la Cámara de Representantes suspendieron sus sesiones. Los senadores abandonaron Washington para conmemorar Yom Kipur y no habrá votaciones hasta el fin de semana, lo que retrasa cualquier intento de acuerdo sobre el paquete de gastos.

La Cámara Baja, por su parte, no retomará actividades sino hasta la próxima semana, lo que aumenta la posibilidad de que la parálisis del gobierno se extienda por más tiempo.

