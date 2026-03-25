El 26 de mayo, los republicanos de Texas volverán a las urnas para elegir a su candidato al Senado de Estados Unidos en una segunda vuelta (runoff) entre el senador John Cornyn y el fiscal general Ken Paxton . Esta elección definirá quién enfrentará al demócrata James Talarico en los comicios generales del 3 de noviembre de 2026.

La disputa es clave porque Texas aporta un escaño al Senado federal, una cámara donde cada voto puede inclinar la balanza a favor o en contra de las iniciativas del presidente y de las leyes que afectan a todo el país. Para el votante texano, se trata de elegir qué tipo de liderazgo y prioridades quiere que lo representen en Washington durante los próximos seis años.

Cómo se llegó a esta segunda vuelta del 26 de mayo

En las primarias republicanas del 3 de marzo, ningún candidato alcanzó más del 50% de los votos, el mínimo que exige la ley de Texas para evitar un runoff. Cornyn terminó primero con alrededor de 42% y Paxton lo siguió de cerca con cerca de 40,5%, mientras que otros aspirantes sumaron el resto de los sufragios.

Al no haber mayoría absoluta, la legislación texana establece una segunda vuelta entre los dos más votados, que en este caso son Cornyn y Paxton. El calendario oficial de la Secretaría de Estado de Texas fija el martes 26 de mayo de 2026 como fecha para la segunda vuelta de primarias, tanto a nivel estatal como federal.

En paralelo, del lado demócrata, James Talarico se aseguró la nominación tras imponerse en su propia primaria, por lo que ya concentra sus esfuerzos en la campaña hacia noviembre mientras los republicanos siguen enfrascados en una contienda interna.

Quién es quién: Cornyn y Paxton en la boleta texana

John Cornyn es senador por Texas desde 2002 y busca un quinto mandato, lo que lo convierte en una figura veterana del Partido Republicano a nivel federal. A lo largo de su carrera ha ocupado posiciones de liderazgo en el Senado y se ha alineado con la agenda conservadora en temas como seguridad fronteriza y designaciones judiciales.

Ken Paxton, por su parte, es el fiscal general de Texas y se ha posicionado como un referente del ala más combativa del conservadurismo estatal, especialmente en cuestiones electorales y de inmigración. Su perfil ha ganado visibilidad nacional por las demandas que ha impulsado en nombre del estado frente al gobierno federal.

Para el votante texano, el contraste pasa en buena medida por elegir entre la continuidad de un senador con larga experiencia en Washington y la opción de un fiscal general que promete una postura más confrontativa, tanto dentro del partido como frente al gobierno federal.

El papel de Donald Trump y la tensión dentro del Partido Republicano

Uno de los factores que hace tan seguida esta segunda vuelta es la expectativa por la posición de Donald Trump, cuyo respaldo ha sido decisivo en varias primarias republicanas recientes. De acuerdo con medios como The Texas Tribune y The Hill, el presidente había insinuado que apoyaría a uno de los candidatos e incluso presionaría al otro para que se bajara de la contienda, algo que finalmente no ocurrió antes del cierre del plazo para retirar candidaturas.

Ese plazo se venció sin que Cornyn ni Paxton abandonaran, lo que dejó confirmada la segunda vuelta del 26 de mayo. Analistas citados en estas publicaciones señalan que la demora de Trump en tomar partido ha alimentado la incertidumbre y mantiene divididas a las bases republicanas, obligando a ambos equipos a seguir gastando tiempo y recursos en la interna, en lugar de concentrarse de lleno en la elección general.

Aun así, el entorno de Trump ha dejado abierta la puerta a un eventual respaldo en las semanas previas al runoff, algo que podría influir de manera importante en segmentos del electorado más leales al expresidente. Para el votante texano, esto significa que la campaña puede cambiar de tono rápidamente si llega un apoyo explícito desde Mar-a-Lago.

Qué temas están en juego para Texas

Más allá de los nombres, la segunda vuelta pondrá en el centro debates que afectan directamente la vida diaria de las personas en Texas. Uno de los temas que ha ganado protagonismo en la campaña es el llamado SAVE America Act, un proyecto impulsado por sectores republicanos para endurecer los requisitos de votación y modificar reglas electorales.

Según reportó The Texas Tribune, Paxton llegó a sugerir que consideraría abandonar la carrera si el Senado eliminaba el filibusterismo para aprobar esa ley, trasladando la discusión desde el terreno puramente electoral al legislativo. Este tipo de propuestas impactan en cuestiones tan concretas como la facilidad para registrarse, votar anticipadamente o hacerlo por correo, elementos que muchos texanos usan a diario en cada elección.

Otros asuntos en disputa giran en torno a la seguridad fronteriza, el control del gasto público, la relación entre Texas y Washington y la orientación futura de la política energética en un estado fuertemente ligado al sector petrolero y gasífero. La persona que gane el 26 de mayo será una de las voces que representen a Texas en estas discusiones durante los próximos años.

Lo que debes saber si votas en Texas el 26 de mayo

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Estado de Texas, la elección de segunda vuelta de primarias está programada para el martes 26 de mayo de 2026 en todo el estado. Como en otras citas electorales, habrá un periodo de votación anticipada y la posibilidad de solicitar voto por correo si se cumplen ciertos requisitos establecidos por la ley estatal.

Para participar, es fundamental estar registrado como votante y revisar con anticipación tu centro de votación, ya que en algunas jurisdicciones pueden cambiar entre la primaria de marzo y el runoff. También conviene seguir las actualizaciones de la oficina electoral de tu condado, donde se publican horarios, ubicaciones y detalles logísticos relevantes.

En un escenario tan ajustado como el que dejaron las primarias de marzo, cada voto tiene un peso especial. Al informarte sobre quiénes son los candidatos, qué propuestas defienden y qué impacto pueden tener en la representación de Texas en el Senado, estarás en mejor posición para tomar una decisión alineada con tus prioridades y las de tu comunidad.