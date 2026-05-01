Texas se prepara para recibir un segundo frente frío que podría afectar a sus residentes para este fin de semana. Si bien parecía que las condiciones estables se mantendrían, una masa de aire polar cambiará el panorama climático ocasionando que los valores térmicos desciendan drásticamente. Entonces, si resides en alguna comunidad del ‘Estado de la Estrella Solitaria’, es necesario que sepas qué zonas específicas resultarán afectadas. Te invito a leer los siguientes párrafos para que accedas al pronóstico para este cierre de semana.

Es importante resaltar que este mal tiempo ya se está registrando desde el pasado jueves 30 de abril, pues ciertos puntos del estado recibió tormentas y lluvias generalizadas; sin embargo, las condiciones seguirán críticas para este cierre de semana.

De acuerdo con la meteoróloga Mary Wasson, del Austin American-Statesman , este segundo sistema invernal provocará temperaturas frías en zonas específicas de Texas durante este sábado 2 y domingo 3 de mayo, obligando a los residentes abrigarse correctamente.

Según la meteoróloga citada, el jueves 30 de abril y el viernes 1 de mayo ciertos puntos de Texas registraron lluvias generalizadas. (Crédito: Mirco Lazzari GP / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / MIRCO LAZZARI GP

Qué áreas de Texas registrarán temperaturas cercanas al punto de congelación

El evento climático se dividirá en distintas fases, iniciando con una extensa zona de baja presión en las capas altas de la atmósfera y un frente frío que atravesará desde el norte de las Grandes Llanuras y Medio Oeste superior hasta el Noreste .

Hacia el oeste, otro sistema de tormentas se desplazará desde California hacia el este , lo que generará inestabilidad atmosférica que se dirige directamente hacia el territorio texano.

Entonces, la llegada de dichos fenómenos a Texas provocará que los registros desciendan entre 15 y 20 grados; es más, el extremo norte del Panhandle del estado podría rozar el punto de congelación hasta el punto de formarse heladas, así lo explicó la meteoróloga Wasson.

La ciudad de Amarillo registraría temperaturas cercanas al punto de congelación para este fin de semana. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Por lo tanto, si resides en las ciudades de Amarillo, Borger, Canyon, Dumas, Hereford y Pampa, es probable que experimentes un clima frío para este fin de semana.

A pesar de este mal tiempo, un sistema de alta presión ocasionará que el centro de Texas registre un ascenso térmico con temperaturas que oscilarán entre los 60 y 70 °F.

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