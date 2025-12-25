Una nueva serie de tormentas afectó las celebraciones de Navidad en la zona sur del estado de California, genera ciertas alertas que ponen en riesgo a sus residentes. ¿Hasta qué fecha se registrará esta condición climática en la región? De residir aquí, presta atención a los detalles que te brindaré en los siguientes párrafos.

Según información de ABC 7 , este potente río atmosférico está trayendo consigo lluvias intensas en las localidades situadas en este estado, lo que incrementa las probabilidades de apariciones de deslizamientos de tierra y creando carreteras resbaladizas, afectando a los conductores.

Las ciudades y zonas que están resultando afectadas ante este fenómeno meteorológico abarcan desde Los Ángeles hasta Lon Beach, incluyendo las montañas y los altos desiertos. Existe una gran probabilidad de que en estas áreas se registren tormentas eléctricas.

Las fuertes precipitaciones en el estado han ocasionado una alerta de inundación. (Crédito: Apu GOMES / AFP)

Ventura, una de las ciudades afectadas

Una de las ciudades que está resultando afectada en el presente día es Ventura, ya que se están registrando precipitaciones totales de entre 5 a 6 pulgadas, específicamente en el muelle. Esto fue suficiente para que las autoridades correspondientes emitan una orden de evacuación.

“Se insta a los residentes y visitantes a prepararse ahora y estar listos para partir rápidamente si las condiciones empeoran”, se lee en el comunicado emitido por la ciudad, especialmente por aquellos que están situado en el parque de casas rodantes de Ventura Beach.

Por el momento, el muelle de Ventura permanecerá cerrado hasta que se realice una inspección de seguridad programada.

El muelle de Ventura Beach permanecerá cerrado hasta que den nuevo aviso. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Hasta cuándo se mantendrá la humedad en California

De acuerdo a la información del medio citado, las fuertes precipitaciones se podrían registrar hasta la mañana de viernes 26 de diciembre. Por lo tanto, las ciudades que conforman esta región deben seguir las recomendaciones y tomar sus precauciones.

Para el fin de semana, se prevé que la intensidad de las lluvias se reducirán progresivamente, manteniendo la niebla a lo largo de la costa y en ciertas zonas del interior de California. Cuando esto finalice, sus ciudadanos podrían visualizar el sol.

