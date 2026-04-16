Lo que parecía una tarde escolar normal terminó convirtiéndose en una escena de angustia y valentía en Oklahoma. Un video recientemente difundido muestra el momento exacto en que un exalumno armado ingresó a Pauls Valley High School el pasado 7 de abril, desatando el pánico entre estudiantes y personal. En cuestión de segundos, la situación escaló cuando el atacante comenzó a amenazar a quienes estaban dentro del edificio. Sin embargo, lo que pudo haber terminado en tragedia tomó un giro inesperado gracias a la rápida reacción del director, quien no dudó en enfrentarlo.

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Las imágenes revelan cómo el sospechoso logró entrar al plantel luego de que alguien le abriera la puerta. A pesar de ello, investigadores del Oklahoma State Bureau of Investigation (OSBI) indicaron que no hay evidencia de que esa persona haya actuado en complicidad con el atacante, y hasta el momento no se ha determinado si se trataba de un estudiante o miembro del personal.

Según documentos judiciales, citados por la estación local KFOR-TV, el sospechoso, identificado como Victor Lee Hawkins, de 20 años, llegó al lugar alrededor de las 2:19 p.m. portando dos pistolas semiautomáticas cargadas. Al ingresar, apuntó con el arma y gritó a los presentes que se tiraran al suelo. En el vestíbulo, intentó disparar contra un estudiante, pero el arma falló, lo que permitió que algunos lograran escapar.

En Oklahoma, la comunidad de Pauls Valley destaca la valentía del director que enfrentó al atacante. | Crédito: KOCO 5 News

El informe señala que el atacante se ocultó momentáneamente detrás de una máquina expendedora para intentar solucionar el problema con el arma. Luego salió nuevamente y disparó contra otro estudiante. A pesar de la amenaza, el joven logró suplicarle que no disparara, lo que llevó al agresor a bajar el arma y permitir que ambos estudiantes huyeran del lugar.

Fue en ese momento cuando el director, Kirk Moore, salió de su oficina tras escuchar los disparos. Según el reporte, el atacante abrió fuego y logró herirlo en la pierna derecha. Aun así, Moore no se detuvo. En un acto de valentía, se lanzó contra el agresor y forcejeó con él en el vestíbulo, logrando quitarle una de las armas.

El enfrentamiento continuó hasta que el director, con ayuda del subdirector, logró inmovilizar al atacante en una banca, manteniéndolo sometido hasta la llegada de las autoridades. Este momento, captado en video, ha sido calificado por muchos como heroico.

El atacante, Victor Lee Hawkins, ingresó armado a la escuela en Oklahoma, en Pauls Valley, antes de ser reducido por el director. | Crédito: Garvin County Sheriff

Las investigaciones también revelan que Hawkins había estudiado el tiroteo de Columbine High School y confesó que quería replicar un ataque similar. Además, admitió que su objetivo principal era el propio director, a quien dijo no agradarle. Según su declaración, tomó las armas del clóset de su padre y condujo hasta la escuela con la intención de llevar a cabo el ataque.

Afortunadamente, el fallo en el arma y la intervención del director evitaron una tragedia mayor. Tras el incidente, se confirmó que Kirk Moore fue dado de alta del hospital y actualmente se encuentra en proceso de recuperación, mientras la comunidad reconoce su valentía en medio de uno de los momentos más críticos que ha vivido la escuela.

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