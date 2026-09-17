El gobernador Greg Abbott anunció que el Departamento de Seguros de Texas (TDI) identificó una serie de medidas orientadas a reducir el costo de los seguros de propiedad y accidentes. La iniciativa busca limitar prácticas de fijación de precios que no estén relacionadas con el riesgo real de la vivienda o del asegurado, promover descuentos por mejoras que reduzcan los daños y reforzar las acciones contra el fraude. ¿Cuáles son las medidas anunciadas y cómo podrían afectar a los propietarios? En esta nota te lo explicamos.

“La prima anual promedio del seguro de vivienda en Texas aumentó un 79% en seis años. Los altos costos de los seguros afectan gravemente a las familias texanas, por lo tanto, le ordené al Departamento de Seguros de Texas que priorizara a los consumidores, y el TDI está tomando medidas al respecto. Trabajaré con la Legislatura en la próxima sesión para frenar aún más el aumento de las primas”, declaró el gobernador Abbott.

Cabe precisar que el gobernador ordenó a TDI plantear estas acciones después de señalar que la prima promedio de seguro de vivienda en Texas había aumentado 79% en seis años. La orden inicial fue emitida el 24 de agosto; posteriormente, TDI emitió el recordatorio sobre la prohibición de la “optimización de precios” y presentó las acciones identificadas a Abbott.

LAS MEDIDAS ANUNCIADAS

A continuación, las medidas anunciadas por Abbott sobre los costos de los seguros de propiedad:

Medida ¿Qué implica? Reconocer techos FORTIFIED al fijar tarifas TDI emitirá una guía para que las aseguradoras consideren el menor riesgo de viviendas con techo certificado bajo el programa FORTIFIED. La intención es que las medidas eficaces de mitigación de daños se reflejen en descuentos en las primas. Prohibición de la “optimización de precios” Las aseguradoras no pueden utilizar datos personales ajenos al riesgo —por ejemplo, la probabilidad de que una persona acepte un alza o no cambie de compañía— para definir el precio del seguro de vivienda o automóvil. TDI recordó que esta práctica ya es ilegal en Texas. Limitar rechazos por antigüedad TDI aclaró que una aseguradora no puede negarse a emitir o renovar una póliza residencial solo por la antigüedad de la vivienda o de un componente, como el techo. Grupo de trabajo contra el fraude Se creará una Insurance Fraud Task Force para perseguir el fraude asegurador, que el estado identifica como uno de los factores que pueden elevar los costos para los consumidores. Estudio de costos de reclamaciones TDI estudiará cómo los costos de reclamaciones considerados excesivos, innecesarios o inflados influyen en los seguros de vivienda, autos personales y vehículos comerciales. Posibles cambios legislativos La agencia también evaluará otras medidas administrativas y cambios de ley que podrían proponerse para reforzar la protección al consumidor y mejorar la asequibilidad.

TDI también identificó medidas adicionales en virtud de la legislación vigente, entre las que se incluyen un análisis del uso que hacen las aseguradoras de la IA en la gestión de siniestros y la suscripción de pólizas, herramientas de cobertura en lenguaje sencillo, actualizaciones de HelpInsure.com y la reducción de las barreras para los nuevos participantes en el mercado.

¿QUÉ CAMBIA PARA LOS PROPIETARIOS?

La medida no establece que todas las primas bajarán ni fija un porcentaje obligatorio de descuento. Su efecto dependerá de las reglas que TDI adopte, de la certificación FORTIFIED de la vivienda, de la aseguradora y de factores de riesgo como ubicación, historial de reclamaciones y exposición a tormentas.

Lo más tangible para un propietario es que, si su vivienda cuenta con un techo FORTIFIED u otra mejora que reduzca daños, podrá preguntar a su compañía cómo esa reducción de riesgo se incorpora a la tarifa. También puede cuestionar una negativa de emisión o renovación que se fundamente únicamente en la edad de la casa o del techo, publicó Foley & Lardner LLP.

ABBOTT YA PROMULGÓ LEYES SOBRE PÓLIZA

En la sesión anterior, el gobernador Abbott promulgó leyes que exigen notificación cuando se rechaza o cancela una póliza, prohíben la contratación conjunta de pólizas de vivienda y automóvil, eliminan la penalización para viudas y exigen la presentación de puntajes crediticios actualizados si las aseguradoras los utilizan.

Para la próxima sesión, propondrá un Programa de Refuerzo de Techos de Texas y una medida que permite a todas las aseguradoras de automóviles fijar tarifas según el historial de conducción.

Texas recordó a las aseguradoras que no pueden usar la “optimización de precios”, una práctica que considera la disposición del cliente a tolerar un aumento o a cambiar de compañía, para fijar tarifas de vivienda y auto (Foto: Andrew Caballero-Reynolds / AFP) / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS