La más de 183 millones de trabajadores activos que aportan al Seguro Social para su jubilación en Estados Unidos enfrentarán un nuevo desafío para acceder a este beneficio a partir de los 62 años. Y es que la Administración del Seguro Social planea reforzar uno de sus criterios más sensibles: el valor de los créditos laborales. Conoce los detalles de este cambio.

A medida que avanza el envejecimiento poblacional y se intensifica la jubilación del baby boom, el sistema busca equilibrar sus finanzas. Sin embargo, las nuevas reglas para calificar por beneficios, que entrarán en vigor en 2026, podrían complicar la planificación de trabajadores con ingresos limitados o empleos a medio tiempo. La Administración del Seguro Social (Social Security Administration, SSA) justificó el ajuste como una medida necesaria para “mantener la estabilidad del fondo de reservas y garantizar la sostenibilidad del programa”.

¿CUÁL ES EL CAMBIO DEL SEGURO SOCIAL PARA CALIFICAR POR BENEFICIOS A PARTIR DE 2026?

La SSA confirmó que, desde 2026, el valor de cada crédito laboral aumentará de US$1,810 a US$1,890. Para obtener los cuatro créditos necesarios por año —requisito base para acumular los suficientes y acceder a la jubilación— los trabajadores deberán generar ingresos de al menos US$7,560.

Para los empleados a tiempo completo, el aumento no representará un desafío relevante. Sin embargo, quienes trabajan a medio tiempo o bajo esquemas flexibles podrían tener dificultades para acumular los créditos requeridos cada año. La modificación responde al ajuste automático por costo de vida y al alza de los salarios promedio en Estados Unidos.

Aumenta el valor mínimo de créditos laborales requeridos (Foto: Freepik)

ALTERNATIVAS: BENEFICIOS CONYUGALES Y PRESTACIONES POR SUPERVIVENCIA

La SSA recuerda que existen otras vías de acceso a las prestaciones. Las personas casadas o divorciadas pueden calificar a través de los ingresos de su cónyuge o excónyuge, con un beneficio equivalente al 50% de lo que él o ella recibiría al jubilarse.

Asimismo, los cónyuges sobrevivientes y los menores de edad pueden solicitar prestaciones por supervivencia. La SSA advierte que las normas pueden variar al ritmo de los ajustes socioeconómicos, por lo que invita a consultar periódicamente los cambios en sus canales oficiales.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA JUBILARSE EN LA ADMINISTRACIÓN DEL SEGURO SOCIAL DE EEUU?

Edad mínima : La jubilación anticipada es posible desde los 62 años, aunque esto implica recibir beneficios reducidos de por vida.​

: La jubilación anticipada es posible desde los 62 años, aunque esto implica recibir beneficios reducidos de por vida.​ Edad de retiro completo : Para quienes hayan nacido en 1960 o después, la edad plena de jubilación (Full Retirement Age, FRA) será de 67 años, comenzando su aplicación en noviembre de 2026.​

: Para quienes hayan nacido en 1960 o después, la edad plena de jubilación (Full Retirement Age, FRA) será de 67 años, comenzando su aplicación en noviembre de 2026.​ Créditos laborales : Se debe acumular un mínimo de 40 créditos laborales a lo largo de la vida laboral; en 2026, cada crédito requerirá ingresos de al menos US$1,890, lo que equivale a US$7,560 para obtener los cuatro créditos anuales.​

: Se debe acumular un mínimo de 40 créditos laborales a lo largo de la vida laboral; en 2026, cada crédito requerirá ingresos de al menos US$1,890, lo que equivale a US$7,560 para obtener los cuatro créditos anuales.​ Límite de ingresos pre-jubilación : Antes de alcanzar la FRA y mientras se reciben beneficios, existe un tope anual de ingresos laborales; en 2026, será de US$24,480. Por cada US$2 que supere ese límite, se descontará US$1 de las prestaciones mensuales. Para quienes cumplen la FRA en 2026, el límite es de US$65,160 y el descuento es de US$1 por cada US$3 excedente.​

: Antes de alcanzar la FRA y mientras se reciben beneficios, existe un tope anual de ingresos laborales; en 2026, será de US$24,480. Por cada US$2 que supere ese límite, se descontará US$1 de las prestaciones mensuales. Para quienes cumplen la FRA en 2026, el límite es de US$65,160 y el descuento es de US$1 por cada US$3 excedente.​ Otros requisitos: Ser ciudadano estadounidense o residente legal con suficiente historial de aportes, y seguir cumpliendo con las reglas de la SSA para cada tipo de beneficio.

Estas condiciones pueden cambiar según el historial individual de aportes, situaciones familiares y cambios legislativos, por lo que la SSA aconseja consultar regularmente su portal oficial para información actualizada.​

La Administración del Seguro Social tiene requerimientos para aplicar a la jubilación (Foto: AFP)

