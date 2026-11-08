La Administración del Seguro Social (SSA) de Estados Unidos ya estableció cuánto podrán recibir como máximo los trabajadores que se jubilen en enero de 2027. Para quienes soliciten el beneficio a los 67 años, considerada la edad plena de jubilación, el pago mensual más alto será de US$4.188; sin embargo, existe una alternativa para incrementar considerablemente el dinero que llega cada mes: elegir cuidadosamente cuándo comenzar a cobrar.

¿Cuánto pagará el Seguro Social según la edad de jubilación en 2027?

Las proyecciones oficiales de la SSA muestran que el beneficio máximo cambia dependiendo de la edad en que una persona solicite su jubilación. Para elaborar estos ejemplos, la entidad considera a trabajadores que comenzaron a registrar ingresos a los 22 años y que ganaron el límite máximo sujeto a impuestos durante toda su trayectoria laboral.

Estos son los pagos mensuales máximos estimados para quienes se jubilen en enero de 2027:

Edad al jubilarse Pago mensual máximo 62 años US$3.094 67 años US$4.188 70 años US$5.358

De acuerdo con estas cifras, el mayor beneficio mensual de los ejemplos de la SSA corresponde a quienes esperan hasta los 70 años, con US$5.358. No obstante, estos montos representan a diferentes trabajadores según su edad de jubilación, por lo que la diferencia entre los pagos no debe interpretarse como el aumento que recibiría automáticamente una misma persona.

¿Qué se necesita para recibir el pago máximo del Seguro Social?

Alcanzar estas cantidades requiere una trayectoria laboral con ingresos elevados durante muchos años. Para 2026, el límite máximo de ingresos sujetos a impuestos del Seguro Social es de US$184.500, mientras que para 2027 aumentará a US$192.300. Cualquier cantidad que supere ese tope no genera impuestos adicionales para este programa ni incrementa el beneficio correspondiente a ese año.

Además, la SSA calcula la prestación de jubilación tomando en cuenta hasta 35 años de ingresos, ajustados según la evolución de los salarios. Para alcanzar el beneficio máximo, el trabajador debe haber obtenido ingresos iguales o superiores al límite imponible correspondiente durante cada uno de esos 35 años. Si existen periodos con ganancias menores, el promedio utilizado para calcular la prestación también puede reducirse.

La SSA recomienda revisar el historial laboral y las estimaciones individuales antes de decidir cuándo solicitar la prestación. (Foto: Ozan Kose / AFP)

¿Cómo puedes aumentar tu cheque mensual hasta un 77%?

La edad en que se solicita la jubilación es uno de los factores que todavía puede controlar el trabajador cuando se acerca al retiro. Para las personas nacidas en 1960 o después, la edad plena de jubilación es de 67 años. Si deciden comenzar a cobrar a los 62, su beneficio mensual se reduce un 30% de manera permanente. En cambio, esperar después de los 67 permite aumentar la prestación un 8% por cada año adicional, hasta llegar a los 70.

Por ejemplo, si una persona tiene derecho a recibir US$1.000 mensuales a los 67 años, cobrar a los 62 reduciría esa cantidad a US$700. Si espera hasta los 70, el beneficio aumentaría a US$1.240. Al comparar ambos escenarios, el pago mensual a los 70 años sería aproximadamente un 77% mayor que el que habría recibido al jubilarse a los 62. En el caso de las parejas casadas, también hay que considerar que el beneficio conyugal solicitado a los 62 años puede ser un 35% menor que el correspondiente a la edad plena de jubilación.

¿Cómo consultar cuánto dinero recibirás al jubilarte?

La decisión sobre cuándo comenzar a cobrar depende de factores como el estado de salud, los ahorros disponibles y el tiempo durante el cual se necesitará ese ingreso. Por eso, antes de presentar una solicitud, conviene revisar las proyecciones individuales. La SSA permite consultar el historial de ingresos y las estimaciones de los pagos a diferentes edades mediante una cuenta personal en su página oficial, ssa.gov.

También es importante comprobar que todos los años trabajados estén correctamente registrados, ya que los 35 años con mayores ingresos son los que se utilizan para calcular el beneficio. Aunque las cantidades máximas sirven como referencia, la edad elegida para solicitar la jubilación puede representar una de las mayores diferencias en el cheque mensual que recibirá cada trabajador.