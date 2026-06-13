Las proyecciones del Comité para un Presupuesto Federal Responsable (CRFB) han encendido las alarmas entre los beneficiarios del Seguro Social, porque los fondos del programa se acercan a la insolvencia a partir de 2032. Desde ese año, los pagos podrían recortarse hasta en un 24% como resultado de la aplicación de la Ley de Reforma de la Seguridad Social (OBBBA, por sus siglas en inglés), que establece que, cuando los fondos fiduciarios agotan sus reservas, los beneficios se limitan a los ingresos que entren al sistema. ¿Cuánto perderían exactamente millones de jubilados? La respuesta, en los siguientes párrafos.

Cabe precisar que si no se toman medidas a tiempo, los fondos de Medicare también se agotarían ese mismo año, lo que obligaría a reducir drásticamente las prestaciones. En ese escenario, una persona jubilada podría enfrentar una disminución en el acceso a la atención médica debido a un recorte cercano al 11% en los pagos del Seguro Hospitalario de Medicare.

El informe alerta que ningún estado se libraría del impacto (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿CUÁNTO RECIBIRÁN LOS JUBILADOS A PARTIR DE 2032 SI SE APLICA EL RECORTE DEL 24% EN EL SEGURO SOCIAL?

De acuerdo con el último informe del CRFB, publicado el 3 de junio de 2026, se detalla el impacto real que tendría una reducción del 24% en los jubilados. Así tenemos:

Los recortes promedio en las prestaciones mensuales superarían los US$500 en 29 estados. Los mayores recortes afectarían a los jubilados de Connecticut, Delaware, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Hampshire, Nueva Jersey, Utah y Washington.

Más del 15% de la población se vería directamente afectada en 47 estados, y la mayor proporción de la población afectada se concentraría en Delaware, Maine, Michigan, Montana, Nuevo Hampshire, Pensilvania, Carolina del Sur, Vermont, Virginia Occidental y Wisconsin.

Los recortes totales en las prestaciones superarían el 1% del Producto Interno Bruto (PIB) en 40 estados, con el mayor impacto económico en Alabama, Arkansas, Idaho, Maine, Michigan, Mississippi, Montana, Carolina del Sur, Vermont y Virginia Occidental.

“Ningún estado se libraría de los efectos potencialmente devastadores de la insolvencia. A menos de siete años de que se prevea la insolvencia de la Seguridad Social, los responsables políticos deben implementar cambios en el programa lo antes posible para protegerse contra estos escenarios”, se lee.

Por lo tanto, el resultado sería un recorte inmediato y universal que equivaldría a:

US$500 menos cada mes para el jubilado promedio.

para el jubilado promedio. US$18,100 menos al año para una pareja donde ambos reciben beneficios.

para una pareja donde ambos reciben beneficios. US$345,000 millones menos en pagos de Seguro Social al año en todo el país.

Además del Seguro Social, los fondos de Medicare también corren riesgo: de agotarse en 2032 (Foto: Freepik)

¿CUÁL SERÍA EL RECORTE PROMEDIO MENSUAL DE BENEFICIOS POR ESTADO?

Si la Seguridad Social se declara insolvente en 2032, las prestaciones de jubilación tendrían que reducirse aproximadamente un 24% para ajustar los gastos a los ingresos. Aplicando esta reducción prevista a los datos actuales de cada estado, se estiman que un recorte mensual generalizado oscilaría entre 459 y 556 dólares en los 50 estados y el Distrito de Columbia.

A nivel nacional, el recorte mensual promedio ascendería a 500 dólares, lo que supera el gasto mensual promedio de un hogar jubilado en alimentos. En 29 estados, el recorte excedería los 500 dólares, siendo los jubilados de Connecticut, Delaware, Maryland, Nuevo Hampshire y Nueva Jersey quienes enfrentarían las mayores reducciones mensuales.

A continuación, un cuadro con los 10 estados con mayor reducción en los beneficios mensuales promedio:

Puesto Estado Reducción (US$) 1 Connecticut 556 2 Nueva Jersey 554 3 Nuevo Hampshire 553 4 Delaware 549 5 Maryland 541 6 Washington 531 7 Minnesota 530 8 Massachusetts 527 9 Michigan 523 10 Utah 523

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