Tras el anuncio del ajuste por costo de vida (COLA) del 3.6% del Seguro Social para 2027, millones de beneficiarios esperan recibir un incremento en sus pagos el próximo año. Para un trabajador jubilado promedio, ese porcentaje representa unos US$75 adicionales al mes. Sin embargo, la expectativa por el aumento también puede ser aprovechada por estafadores que buscan quedarse con el dinero de los destinatarios. Ante este riesgo, la Administración del Seguro Social (SSA) emitió una alerta para advertir sobre estos engaños y explicar cómo prevenirlos.

Usar nombres de empleados reales o enviar documentos aparentemente oficiales son algunas formas de ganar la confianza de las víctimas (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

ALERTA POR ESTAFAS

La Oficina del Inspector General de la Administración de la SSA advirtió sobre una modalidad de estafa relacionada con el aumento por costo de vida (COLA), anunciado el pasado 14 de octubre. Aunque el ajuste comenzará a aplicarse en 2027, conforme al calendario de pagos, la entidad recordó que los beneficiarios no necesitan presentar ninguna solicitud para recibirlo. El incremento representa, en promedio, unos US$75 adicionales al mes para un trabajador jubilado.

Tampoco deben pagar una tarifa ni proporcionar información personal para activarlo cuando gente inescrupulosa se contacte con ellos.

“¡Deténgase! Piense: ¿podría ser una estafa? Reporte posibles estafas relacionadas con el Seguro Social en https://ow.ly/NY8451006O1 o llame al 1-800-269-0271. Más información: https://ow.ly/eELT51006O0”, publicó en su página oficial de Facebook.

¿CÓMO FUNCIONA LA ESTAFA?

Los estafadores contactan a las personas por teléfono, mensaje de texto, correo electrónico, redes sociales o correo postal para robar dinero o información personal. Para ello, se hacen pasar por empleados de la Seguridad Social u otra agencia gubernamental y afirman que pueden aumentar los pagos o activar el ajuste por costo de vida (COLA).

Durante esa comunicación, estos delincuentes pueden pedir a las víctimas que paguen una tarifa, que cambien su depósito directo o convencerlas de que compartan información personal o financiera. Algunos envían enlaces a sitios web que parecen oficiales o les piden que descarguen software, incluso pueden usar los nombres o cargos de empleados gubernamentales reales, enviar documentos falsos que parecen legítimos o proporcionar datos personales para que la estafa parezca real.

Ante los intentos de fraude relacionados con el incremento, la entidad recuerda que nadie debe pagar para recibirlo (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

CONSEJOS PARA PROTEGERSE

La Oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social (SSA OIG) recomienda tomar precauciones ante comunicaciones sospechosas de personas que se hacen pasar por representantes de la entidad. Estas son algunas medidas para protegerse:

Desconfíen de los contactos inesperados. Si reciben una llamada, un mensaje de texto, un correo electrónico, una comunicación en redes sociales o una carta que les genere sospechas, no respondan de inmediato ni compartan información personal. Eviten abrir enlaces o archivos adjuntos de mensajes no solicitados.

Verifiquen la información por canales oficiales. Pueden consultar America.gov para buscar información procedente de fuentes gubernamentales. Si necesitan comprobar la autenticidad de una comunicación del Seguro Social, contacten directamente a la agencia utilizando sus datos oficiales, en lugar de los proporcionados en el mensaje sospechoso.

Creen una cuenta personal de my Social Security. Ingresen directamente a ssa.gov/myaccount para administrar sus beneficios y añadir una capa de protección frente al uso indebido de su identidad.

Manténganse informado. Consulten los canales oficiales de la SSA OIG para conocer las advertencias recientes y las modalidades de fraude identificadas por la entidad.

Denuncien las comunicaciones sospechosas. Visiten ssa.gov/scam para obtener información y acceder a los canales de denuncia. También pueden llamar a la línea de fraude de la Oficina del Inspector General, al 1-800-269-0271, de lunes a viernes, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m., hora del este, excepto los feriados federales.