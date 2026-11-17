El año 2027 traerá un aumento en los beneficios de más de 70 millones de personas que reciben pagos de la Administración del Seguro Social (SSA), gracias al ajuste por costo de vida (COLA) del 3.6%. Sin embargo, el incremento no será igual en dólares para todos, pues dependerá del beneficio que corresponda a cada persona. A continuación, te detallamos cómo quedarán los pagos para los jubilados y los beneficiarios de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) y del Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI).
MONTOS DE JUBILACIÓN, INCAPACIDAD, SOBREVIVIENTES Y SSI PARA 2027
Antes de darte a conocer los montos del 2027 por el aumento del COLA, es importante precisar que las cifras del Seguro Social por jubilación, incapacidad y sobrevivientes que aparecerán son promedios estimados; en cambio, los de SSI son máximos federales, no pagos garantizados para todos.
Seguro Social: jubilados, incapacidad y sobrevivientes
Estos son los beneficios mensuales promedio estimados por la SSA para enero de 2027. En los casos de parejas o familias, la cifra corresponde al conjunto indicado, no a cada integrante.
|Tipo de beneficiario
|Antes del COLA
|Después del COLA de 2027
|Aumento mensual aproximado
|Trabajador jubilado
|US$2,095
|US$2,170
|US$75
|Pareja de adultos mayores en la que ambos reciben beneficios
|US$3,238
|US$3,355
|US$117
|Trabajador con incapacidad —SSDI—
|US$1,642
|US$1,701
|US$59
|Trabajador con incapacidad, su cónyuge y uno o más hijos
|US$2,970
|US$3,077
|US$107
|Cónyuge sobreviviente de edad avanzada que recibe beneficios individualmente
|US$1,936
|US$2,005
|US$69
|Cónyuge sobreviviente con dos hijos
|US$3,932
|US$4,074
|US$142
SSI: máximos federales para 2027
Los pagos máximos mensuales federales de Seguridad de Ingreso Suplementario quedarán así:
|Categoría
|Máximo mensual de 2026
|Máximo mensual de 2027
|Incremento
|Persona elegible
|US$994
|US$1,029
|US$35
|Pareja en la que ambos son elegibles
|US$1,491
|US$1,544
|US$53
La cantidad de US$1,544 es el máximo federal para la pareja en conjunto, no para cada miembro. Además, el pago efectivo puede ser menor porque SSI descuenta los ingresos computables del beneficiario.
¿CÓMO SABER CUÁNTO RECIBIRÁ CADA PERSONA?
No todos recibirán los promedios de la tabla. La SSA enviará un aviso personalizado del COLA que indicará el nuevo beneficio, las fechas correspondientes y las deducciones aplicables.
Ese aviso es el que debe consultarse para conocer el monto individual, en lugar de asumir que el promedio publicado será el depósito de cada beneficiario.
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