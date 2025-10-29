A pesar del cierre del gobierno federal, la Administración del Seguro Social (SSA) confirmó que los pagos del Seguro Social y del Ingreso de Seguridad Suplementaria (SSI) se seguirán enviando con normalidad durante noviembre de 2025. Sin embargo, las oficinas locales en todo el país —incluidas las 48 oficinas de Michigan— ofrecerán servicios limitados hasta que los empleados suspendidos puedan regresar a sus puestos.

¿CUÁNDO SE ENVIARÁN LOS CHEQUES DEL SEGURO SOCIAL EN NOVIEMBRE?

Para los beneficiarios del SSI, el pago correspondiente a noviembre no se emitirá dentro del mes, sino unos días antes, debido a que el 1 de noviembre cae sábado. Según el calendario oficial de la SSA, los pagos se realizarán el viernes 31 de octubre , adelantando el depósito habitual para garantizar que los beneficiarios no enfrenten interrupciones en su asistencia económica. Este tipo de ajuste no es inusual: algo similar ocurrió en agosto, cuando los pagos se adelantaron al 29 del mes.

Los beneficiarios del SSI recibirán dos cheques en octubre y diciembre (Foto: AFP) / Piero Hatto

La SSA explicó que este procedimiento forma parte de su política de continuidad, que asegura que los pagos no se retrasen cuando las fechas coinciden con fines de semana o días festivos. Por tanto, quienes reciben beneficios del SSI deben estar atentos a sus depósitos electrónicos o a la tarjeta Direct Express, ya que el gobierno federal suspendió la emisión de cheques en papel tras una orden ejecutiva firmada en marzo por el presidente Donald Trump.

En cuanto a los beneficiarios del Seguro Social tradicional, los pagos se mantendrán según la fecha de nacimiento de cada persona, en tres jornadas programadas para el mes. De acuerdo con el calendario oficial, los pagos se emitirán el miércoles 12 de noviembre (para quienes nacieron entre el 1 y el 10), el miércoles 19 de noviembre (para nacidos entre el 11 y el 20), y el miércoles 26 de noviembre (para quienes cumplen entre el 21 y el 31 del mes).

Estas fechas no se verán afectadas por el cierre parcial del gobierno, que al 28 de octubre ya suma 27 días de paralización. Los beneficios del Seguro Social y del SSI se consideran gasto obligatorio por ley, por lo que su financiamiento no depende de la aprobación anual del Congreso. Esto garantiza que los pagos se mantengan incluso durante los cierres presupuestarios más prolongados.

SSA maneja el programa nacional de seguro social compuesto por los programas de seguro de retiro, sobrevivientes y por discapacidad (Foto: AFP)

SIN EMBARGO, LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS SÍ ENFRENTAN LIMITACIONES

Las oficinas de la SSA seguirán abiertas, pero con servicios restringidos. Los ciudadanos podrán realizar trámites esenciales como solicitar prestaciones, reemplazar una tarjeta de Medicare, corregir registros de ganancias, cambiar información de depósito directo o reportar fallecimientos, aunque algunas gestiones podrían sufrir demoras por falta de personal.

Para quienes deseen confirmar sus fechas exactas o resolver dudas sobre los pagos de noviembre, la SSA recomienda utilizar el localizador de oficinas en su sitio web o comunicarse al 800-772-1213 (TTY 800-325-0778). También se puede acceder a los calendarios completos de 2025 y 2026, donde se muestran las fechas de pagos adelantados por fines de semana o feriados.

Según los datos más recientes, más de 7.4 millones de estadounidenses reciben actualmente beneficios del SSI, incluyendo adultos mayores, personas con discapacidad y niños que cumplen los requisitos. Además, alrededor de un tercio de los beneficiarios del SSI también recibe pagos del Seguro Social, por lo que el calendario de depósitos cobra aún más relevancia para la estabilidad económica de millones de hogares.

