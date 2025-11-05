Luego del anuncio del ajuste por costo de vida (COLA) para 2026, la SSA comunicó que comenzará a notificar a los beneficiarios sobre los nuevos montos de sus prestaciones a finales de noviembre de 2025, pero solo quienes tengan una cuenta activa en “Mi Seguro Social” podrán verlo en línea antes que por correo. Por ello, establecer tu cuenta antes del 19 de noviembre se convierte en un paso clave para no quedar rezagado y poder ver tu nueva prestación con prontitud.

Crear la cuenta es gratuito, sencillo y representa una forma moderna de gestionar tus beneficios sin depender del correo. En la página oficial de la SSA se describe que con tu cuenta puedes acceder al estado de tus beneficios, cambiar tu dirección, obtener tu carta de verificación de beneficios o incluso pedir una tarjeta de reemplazo.

Además, optar por la entrega de documentos por vía digital puede adelantarte notificaciones importantes como el COLA.

ASÍ ES COMO PUEDES CREAR TU CUENTA DE MY SOCIAL SECURITY

Para comenzar, visita ssa.gov/myaccount y haz clic en “Create an Account” (Crear una cuenta personal en Mi Seguro Social).

y haz clic en “Create an Account” (Crear una cuenta personal en Mi Seguro Social). Luego, sigue los pasos para elegir entre una cuenta de Login.gov o ID.me — ambas aceptadas por la SSA — y completa el proceso de verificación de identidad.

o — ambas aceptadas por la SSA — y completa el proceso de verificación de identidad. Durante la creación deberás proporcionar tu número de Seguro Social, fecha de nacimiento, correo electrónico y medio para autenticación adicional, como teléfono o documento de identidad.

Una vez verificado, activa la opción de “paperless” (sin avisos en papel) para recibir notificaciones electrónicas de inmediato. La SSA menciona que los titulares de cuenta pueden recibir su aviso de COLA en línea semanas antes de que salga por correo.

Esto también facilita la planificación financiera de fin de año y el presupuesto para 2026, pues conocerás tu nuevo monto más pronto.

Aprende todo lo que necesitas saber sobre tu cuenta personal de Mi Seguro Social y cómo puede beneficiarte (Foto: Seguro Social)

QUE NO SE TE PASE EL TIEMPO

Es importante crear la cuenta antes del 19 de noviembre, ya que ese es el plazo para poder ver tu aviso en línea sobre el aumento del beneficio. Si no lo haces antes de esa fecha, la SSA hará llegar la información por correo en diciembre, lo que puede generar demoras en tu planificación.

Además de estar al tanto del COLA, tu cuenta te da control: ver tus 1099 form, cambiar depósito directo, revisar tu historial de beneficios y solicitar documentación oficial desde la comodidad de tu casa. Con esto, reduces la dependencia de llamadas o visitas a oficinas físicas y mejoras tu seguridad digital.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí.