Si estás cansado del trabajo y necesitas ese ingreso extra cuanto antes, quizá has pensado en solicitar la jubilación anticipada, pero más allá del respiro inmediato, tiene un costo importante: tu cheque del Seguro Social se reducirá de forma permanente. Al pedir los beneficios antes de alcanzar la edad plena de jubilación, tu pensión mensual será más baja durante toda tu vida, incluso cuando llegues a la edad completa de retiro. En esta nota te explicamos cómo puede afectar tu pago y qué debes tener en cuenta antes de tomar la decisión.

Si cobras el Seguro Social temprano y luego ganas más de lo permitido al regresar al trabajo, la SSA retiene parte de tu beneficio, que se ajusta más adelante, pero mientras tanto tu pago mensual se ve recortado (Foto: Freepik / AFP)

¿DE QUÉ MANERA LA JUBILACIÓN ANTICIPADA PUEDE AFECTAR TU CHEQUE DEL SEGURO SOCIAL?

A continuación, te comentamos tres puntos sobre cómo la jubilación anticipada afectará tu pensión del Seguro Social en el futuro. La lista fue realizada por Juan Csiszar, de GoBankingRates.

1. Si te jubilas antes, los aumentos anuales por inflación serán más pequeños en dólares

Cuando cobras el Seguro Social recibes cada año un ajuste por costo de vida (COLA), que es un porcentaje extra para compensar la inflación. Ese porcentaje es el mismo para todos, pero como tu cheque es más bajo si te retiraste anticipadamente, el aumento en dinero también será menor.

Por ejemplo, según la Administración del Seguro Social, si pides tus beneficios a los 62 años en vez de esperar a tu edad plena de jubilación (67), tu pago mensual baja alrededor de un 30%. Si te correspondían US$2,000 al mes a los 67, al retirarte a los 62 pasarías a cobrar unos US$1,400; y con un COLA del 3%, esos US$1,400 subirían solo 42 dólares, mientras que los US$2,000 habrían subido 60.

Es decir, no solo empiezas con un cheque más pequeño, sino que cada aumento futuro también se calcula sobre una base más baja.

2. Si cobras el Seguro Social antes de tiempo, aceptas un recorte para siempre

Cuando pides tu jubilación antes de la edad plena, el gobierno te paga menos cada mes y esa cantidad ya no “salta” mágicamente cuando llegas a tu edad completa de retiro: se queda reducida de por vida.

Por ejemplo, si empiezas a cobrar a los 62 años en vez de a los 67, recibes cinco años más de cheques, pero cada uno es más bajo. Si vives muchos años, es posible que, sumando todo lo que te pagaron, termines recibiendo menos dinero que si hubieras esperado para pedir el beneficio.

3. Si te jubilas temprano y luego vuelves a trabajar, el Seguro Social te puede recortar el cheque por un tiempo

Si todavía no llegas a tu edad de jubilación completa y ganas más de cierto tope al año, la SSA empieza a retener parte de tus beneficios. En 2026, si ganas más de US$24,480, te quitan 1 dólar de tu Seguro Social por cada 2 dólares que pases de ese límite; y en el año en que cumples tu edad plena de jubilación, te retienen 1 dólar por cada 3 dólares que superen un monto más alto (US$65,160).

En sí, ese dinero no desaparece: cuando llegas a la edad de jubilación completa, recalculan tu beneficio y lo ajustan hacia arriba, pero mientras tanto verás cheques más bajos cada mes.

Antes de decidirte, la recomendación es clara: piensa bien si pedirás una jubilación anticipada (Foto: AFP / Freepik)

¿QUÉ HACER SI DE TODAS MANERAS ESTÁS SEGURO DE PEDIR JUBILACIÓN ANTICIPADA?

Antes de pedir la jubilación anticipada, es clave hacer números. Entra a la calculadora oficial del Seguro Social o revisa tu cuenta de “Mi Seguro Social” y mira cuánto recibirías si reclamas a distintas edades.

A veces, esperar solo unos años más puede aumentar bastante tu cheque mensual, y ese pago más alto se mantiene para el resto de tu jubilación.

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