La pérdida de un ser querido puede traer, además del dolor, incertidumbre económica para quienes permanecen a su lado. En medio de ese momento difícil, muchas familias desconocen que, si la persona fallecida trabajó y aportó al Seguro Social durante su vida laboral, podría existir ayuda económica disponible a través de la Administración del Seguro Social (SSA). Estos pagos no se transfieren de forma automática ni necesariamente equivalen a la cantidad que recibía el familiar fallecido. La SSA analiza cada situación de manera individual, tomando en cuenta el historial de trabajo de la persona y las circunstancias de quienes quedan a cargo de sus gastos, cuidado o apoyo económico. A continuación, te explicamos qué familiares pueden tener derecho a los beneficios de sobreviviente, qué pasos deben seguir para solicitarlos, qué condiciones exige la agencia y qué papeles es importante reunir antes de iniciar el proceso.

¿Murió tu esposo, padre o madre? Así puedes solicitar beneficios de sobreviviente (Foto: John Nacion / NurPhoto vía AFP)

LO PRIMERO QUE DEBES HACER ANTE LA SSA CUANDO FALLECE UN FAMILIAR

Para solicitar beneficios del Seguro Social tras el fallecimiento de un familiar, lo primero que debes hacer es notificar la muerte a la Administración del Seguro Social y luego presentar una solicitud de beneficios para sobrevivientes.

La funeraria suele reportar la defunción a la SSA cuando cuenta con el número de Seguro Social de la persona, pero conviene confirmarlo. Si no se ha informado, el familiar debe comunicarse con la agencia para iniciar el proceso correspondiente.

¿Quiénes tiene derecho a los beneficios de sobreviviente?

Antes, es importante hacer una precisión: los beneficios del Seguro Social no se transfieren automáticamente a todos los familiares ni forman parte de una herencia. La posibilidad de recibir pagos de sobreviviente depende del historial laboral y de los aportes del fallecido, así como de la edad, el parentesco y otras circunstancias de quien presenta la solicitud. Según la SSA, podrían tener derecho las siguientes personas:

Cónyuge sobreviviente, generalmente desde los 60 años; desde los 50 si tiene una discapacidad que cumple las reglas de la SSA; o a cualquier edad si cuida al hijo del fallecido (debe ser menor de 16 años o con discapacidad y con derecho a beneficios).

Exesposo o exesposa sobreviviente, si el matrimonio duró al menos 10 años y se cumplen las demás reglas.

Hijos solteros menores de 18 años –o hasta 19 si estudian a tiempo completo en escuela secundaria–; también hijos adultos con una discapacidad que comenzó antes de los 22 años, si cumplen las condiciones.

Padres dependientes de 62 años o más, en circunstancias determinadas.

La cantidad depende de los ingresos sujetos a Seguro Social que acumuló la persona fallecida y de la situación del solicitante. No todos los familiares pueden cobrar al mismo tiempo ni recibir el 100% del beneficio del fallecido.

Pasos para solicitar los beneficios de sobreviviente a la SSA

1. Reporta el fallecimiento. Muchas funerarias notifican directamente a la SSA cuando cuentan con el número de Seguro Social de la persona fallecida. Confirma esta información con la funeraria; y si no lo hizo, llama a la SSA.

2. Llama a la SSA o solicita una cita. Para informar la muerte o pedir beneficios para sobrevivientes, llama al 1-800-772-1213, de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. (hora local). Para personas sordas o con dificultades auditivas, el TTY es 1-800-325-0778. También puedes comunicarte con una oficina local de la SSA.

3. Indica qué solicitas. Informa que deseas solicitar Survivor Benefits y, si corresponde, el pago único por fallecimiento (Lump-Sum Death Payment). La SSA puede tramitar la solicitud de ambos beneficios durante la misma llamada.

4. Entrega los documentos solicitados. La SSA puede aceptar copias certificadas o pedir documentos específicos; conviene no retrasar la comunicación solo porque falte algún papel. Un representante te indicará cómo entregarlo.

5. Espera la decisión y conserva toda comunicación. La SSA evaluará si existe derecho a pagos mensuales, el monto y la fecha de inicio. Si rechaza o calcula erróneamente el caso, el aviso debe explicar cómo apelar.

Documentos que debes reunir

Los documentos que usualmente piden y debe reunir son los siguientes:

Certificado de defunción o constancia de la funeraria.

Número de Seguro Social de la persona fallecida y del solicitante.

Acta de nacimiento del solicitante.

Certificado de matrimonio, si solicita como cónyuge sobreviviente.

Sentencia o documentos de divorcio, si solicita como ex cónyuge sobreviviente.

Actas de nacimiento y números de Seguro Social de hijos dependientes.

Formularios W-2 o declaración de impuestos de trabajo por cuenta propia del fallecido del año más reciente.

Información de cuenta bancaria para depósito directo.

La SSA puede pedir documentos como certificado de defunción, números de Seguro Social, actas de nacimiento, certificado de matrimonio o papeles de divorcio, según el caso (Foto: Pixabay)

PAGO ÚNICO DE US$255

Además de beneficios mensuales, la SSA puede pagar un monto único de US$255. Normalmente va al cónyuge sobreviviente que vivía con la persona fallecida; si no hay un cónyuge elegible, puede corresponder a un hijo que reúna las condiciones. Se debe solicitar dentro de los dos años posteriores a la fecha de fallecimiento, señala la agencia en su guía Prestaciones de supervivencia del Seguro Social.

Situaciones importantes

No cobres ni conserves pagos emitidos para meses posteriores al fallecimiento. Si llega un depósito o cheque que no corresponde, comunícate con el banco y la SSA para devolverlo.

Si el familiar fallecido aún trabajaba, la SSA puede considerar sus ingresos recientes, de modo que conviene tener sus W-2 o información de trabajo por cuenta propia.

Una persona que ya recibe jubilación propia puede tener derecho a un beneficio de sobreviviente mayor; la SSA analiza las reglas de combinación o cambio de beneficios.

Solicita cuanto antes: aunque hay pagos retroactivos limitados en algunas situaciones, posponer el trámite puede hacer que se pierdan meses de pago o complique la elegibilidad.