Noviembre llegó con buenas noticias para millones de beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos. La primera tanda de pagos del mes se distribuirá esta semana, justo cuando el país se prepara para el aumento del costo de vida (COLA) que entrará en vigor en enero de 2026. Este incremento busca ayudar a los jubilados y beneficiarios a mantener su poder adquisitivo frente a la inflación, pero mientras tanto, los pagos regulares de noviembre siguen su curso con algunos cambios importantes en la forma de recibirlos.

Uno de los ajustes más recientes ha sido el fin definitivo de los cheques en papel. Por orden ejecutiva del presidente Donald Trump, todos los beneficiarios del Seguro Social debían cambiar al depósito directo o a la tarjeta Direct Express antes del 30 de septiembre. Esto significa que los pagos ya no llegarán por correo, sino directamente a las cuentas bancarias o tarjetas asignadas, garantizando así una distribución más rápida, segura y eficiente.

La primera tanda de pagos de la Seguridad Social correspondientes a noviembre se distribuirá esta semana (Foto: AFP)

¿QUIÉNES RECIBIRÁN UN PAGO DEL SEGURO SOCIAL ESTE 12 DE NOVIEMBRE?

La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó que los primeros pagos de noviembre se enviarán el miércoles 12 de noviembre de 2025 . En esta fecha, recibirán su depósito los beneficiarios que nacieron entre el 1 y el 10 de su mes de nacimiento , siguiendo el calendario tradicional que la agencia utiliza desde hace años.

Según el cronograma oficial de la SSA, los pagos se emiten cada miércoles, dependiendo del día de nacimiento del beneficiario. Quienes nacieron entre el 1 y el 10 reciben el pago el segundo miércoles del mes; los nacidos entre el 11 y el 20, el tercer miércoles; y quienes celebran su cumpleaños después del 20, el cuarto miércoles. Este sistema escalonado busca evitar saturaciones en los procesos bancarios y garantizar que todos reciban su dinero puntualmente.

Los beneficiarios que comenzaron a recibir la Seguridad Social antes de mayo de 1997 tienen un calendario distinto: sus pagos llegan el tercer día de cada mes, a menos que esa fecha coincida con un fin de semana o feriado federal. En esos casos, el depósito se adelanta al día hábil anterior.

Si no tienes derecho al beneficio máximo del Seguro Social, una buena estrategia es aumentar sus aportaciones a su cuenta de jubilación (Foto: AFP)

ATENTOS LOS BENEFICIARIOS DEL SSI

Además, quienes reciben tanto Seguro Social como Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) también deben prestar atención a las fechas. En estos casos, el pago del Seguro Social se realiza el tercer día del mes, mientras que el cheque del SSI llega el primer día hábil. Este mes, como el 1 de noviembre cayó sábado, los pagos del SSI se adelantaron al 31 de octubre de 2025.

La SSA ya publicó el calendario para los próximos meses. Los pagos del SSI se emitirán el 1 de diciembre de 2025, el 31 de diciembre de 2025 (correspondiente a enero de 2026), el 30 de enero de 2026 (para febrero) y el 27 de febrero de 2026 (para marzo).

Es importante que los beneficiarios revisen estas fechas para planificar sus gastos y evitar confusiones durante los días festivos de fin de año.

