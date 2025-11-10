Muchos trabajadores sueñan con el día en que puedan dejar atrás el empleo diario y comenzar una nueva etapa. En Estados Unidos, esa decisión está íntimamente ligada al momento en que se reclama el Seguro Social. En esta nota analizamos si, realmente, conviene jubilarse a los 62 años en 2026, con datos, contexto y consejos que pueden ayudarte a tomar la mejor decisión.

Jubilarse antes de los 67 años —la edad plena para quienes nacieron en 1960 o después, según la Administración del Seguro Social (Social Security Administration, SSA)— implica una reducción permanente en los pagos mensuales. Aun así, miles de personas cada año optan por retirar beneficios anticipadamente. ¿Por qué? Las razones personales, financieras y de salud pueden cambiar completamente la respuesta.

¿REALMENTE CONVIENE JUBILARSE A LOS 62 AÑOS EN ESTADOS UNIDOS?

La edad mínima para solicitar los beneficios del Seguro Social es 62 años. Hacerlo antes de la edad plena puede reducir el pago mensual hasta en un 30%, pero también permite disfrutar el dinero en una etapa más activa de la vida.

Para quienes cuentan con suficientes ahorros en planes de retiro como una Cuenta Individual de Jubilación (Individual Retirement Account, IRA) o un plan 401(k), solicitar beneficios a los 62 puede ser una manera inteligente de financiar experiencias y proyectos personales mientras aún se goza de buena salud.“No se trata solo de cuánto se cobra, sino de poder usar ese dinero mientras la salud acompaña”, explican especialistas en planificación financiera consultados por medios locales.

Jubilarse a los 62 años reduce el monto mensual en hasta un 30% (Foto: Freepik)

CÁLCULOS Y REDUCCIONES DEL SEGURO SOCIAL

Según la SSA, solicitar los pagos antes de la edad plena implica una reducción permanente del beneficio, ajustada mes a mes. Cada año que se retrasa la solicitud, el monto aumenta aproximadamente 8% hasta los 70 años, cuando se alcanza el máximo. En números simples: quien podría recibir US$2,000 mensuales si espera hasta los 67, cobrará alrededor de US$1,400 al jubilarse a los 62.

Por eso, los expertos recomiendan hacer un simulacro financiero con las calculadoras oficiales de la SSA antes de tomar la decisión. Considerar la esperanza de vida, los ingresos complementarios y los gastos médicos resulta clave.

La edad plena para beneficios para nacidos en 1960 o después es 67 años (Foto: Diseñado por Freepik)

