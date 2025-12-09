Al revisar los reportes más recientes de la Social Security Administration (SSA), me llama la atención cómo las cifras cambian la idea que muchos tenemos sobre dónde se pagan los beneficios más altos del Seguro Social en Estados Unidos. A simple vista, cualquiera pensaría que estados grandes como California, Florida o Nueva York encabezarían la lista, pero los datos oficiales muestran una realidad distinta para 2026.

Con el ajuste por costo de vida —el conocido COLA, que alcanzará un 2.8% — los pagos seguirán subiendo en 2026. Y es justamente este incremento el que permite ver con más claridad cuáles serán los estados que superarán, de manera consistente, el umbral de los US$2,200 al mes en promedio.

Imagen referencial de una oficina de la SSA ubicada en el estado de Massachusetts (Foto: Google Maps)

LOS ESTADOS QUE MÁS DINERO RECIBEN DEL SEGURO SOCIAL

Connecticut: el líder indiscutible

Ya en 2024 registró un promedio mensual de US$2,196.15, y con el aumento del 2.8% proyectado, se espera que en 2026 alcance alrededor de US$2,257. Es un estado donde no solo sobresale el promedio general, sino también la proporción de jubilados que reciben más de US$3,000 al mes, producto de carreras laborales con ingresos por encima de la media nacional.

Nueva Jersey y New Hampshire: estabilidad en la parte alta

Muy cerca aparece Nueva Jersey, cuyos beneficiarios cobraron en 2024 unos US$2,190.05 al mes. Con el ajuste confirmado, el estado superará con holgura los US$2,200 en 2026. En el caso de New Hampshire, la tendencia es similar: partiendo de US$2,183.82, también rompe esa barrera. En ambos casos se refleja un patrón común: trabajadores con décadas de ingresos elevados y cotizaciones constantes.

Delaware y Maryland: avances impulsados por salarios altos

Delaware y Maryland completan el grupo de estados con los pagos promedio más altos previstos para 2026. En 2024, Delaware promedió US$2,170.63 y, con el COLA del 2.8%, superará fácilmente los US$2,230. Maryland, con un promedio de US$2,139.54, se acercará también a la marca de los US$2,200. Los dos comparten características económicas similares: salarios superiores al promedio nacional, mercados laborales sólidos y alta cobertura previsional durante los años de trabajo.

¿POR QUÉ ESTOS ESTADOS CONCENTRAN LOS PAGOS MÁS ALTOS?

Aunque las cifras llaman la atención, la explicación detrás es bastante lógica. El Seguro Social calcula los beneficios según los ingresos a lo largo de toda la vida laboral; por eso, estados con economías fuertes, salarios elevados y estabilidad profesional tienden a mostrar promedios más altos año tras año.

Ingreso a una oficina de la Administración del Seguro Social en Miami Gardens, Florida (Foto: Google Maps)

RESUMEN DE LOS PAGOS PROMEDIOS MÁS ALTOS

Estado Promedio mensual 2024 Promedio proyectado 2026 Notas destacadas Connecticut US$2,196.15 Cerca de US$2,257 Mayor proporción de beneficiarios que superan los US$3,000 mensuales. New Jersey US$2,190.05 Más de US$2,200 Refleja ingresos históricamente altos entre trabajadores mayores. New Hampshire US$2,183.82 Más de US$2,200 Mantiene promedios elevados gracias a salarios superiores a la media nacional. Delaware US$2,170.63 Más de US$2,230 Uno de los mayores incrementos proyectados para 2026. Maryland US$2,139.54 Alrededor de US$2,200 Competitivo por sus altos niveles salariales y estabilidad laboral.

