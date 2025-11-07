Puede que te hayas sorprendido al revisar tu cuenta bancaria y notar que no llegó el depósito del Supplemental Security Income (SSI) en noviembre y seguramente no eres el único. Cada año, millones de personas que dependen de este beneficio se preguntan lo mismo: “¿qué pasó con mi pago?”. Si este mes no viste el depósito, no te alarmes, ya que lo sucedido tiene que ver más con el calendario que con un error o un problema en la Social Security Administration (SSA).

Aunque pueda parecer confuso, el calendario de pagos del SSI no siempre sigue un patrón perfecto de mes a mes. Hay ocasiones en que el pago llega antes de lo habitual, y esto puede dar la impresión de que “falta” un depósito, pero no es así. Hoy quiero contarte exactamente cuántos días faltan para el próximo pago y por qué no hubo uno en noviembre de 2025. Te adelanto algo: el desembolso te llegó en octubre.

¿POR QUÉ NO HUBO PAGO DEL SSI EN NOVIEMBRE?

Este año, el 1 de noviembre cayó en sábado. Cuando eso ocurre, la Social Security Administration no puede emitir pagos durante el fin de semana. Por esa razón, el depósito correspondiente a noviembre se adelantó al último día hábil del mes anterior. En otras palabras, el pago que normalmente se recibiría en noviembre fue depositado el viernes 31 de octubre de 2025.

Por eso, si revisas tu cuenta en noviembre y no ves un nuevo depósito, no significa que se haya omitido un pago. Simplemente ya lo recibiste antes.

ENTONCES, ¿CUÁNDO LLEGA EL PRÓXIMO PAGO DEL SSI?

Después del depósito adelantado del 31 de octubre, el siguiente pago del SSI está programado para el lunes 1 de diciembre de 2025. Es decir, habrá un lapso de aproximadamente un mes completo entre pagos. Así que, si te estás organizando financieramente, cuenta con que el próximo depósito se hará el primer día hábil del siguiente mes.

Y, para que te planifiques con anticipación, el siguiente pago —correspondiente a enero de 2026— llegará el miércoles 31 de diciembre de 2025. Acá pasará lo mismo que en noviembre: se adelantará. Pero en esta ocasión será porque el 1 de enero es feriado.

Personas con discapacidad pueden aplicar al Seguro Social para obtener el pago mensual del SSI (Foto: Freepik)

CALENDARIO DE PAGOS DEL SSI PARA LOS SIGUIENTES MESES

Si recibes Supplemental Security Income, estas son las fechas oficiales oficiales para ver tu pago por parte de la Social Security Administration:

Lunes 1 de diciembre de 2025 – pago de diciembre

– pago de diciembre Miércoles 31 de diciembre de 2025 – pago correspondiente a enero de 2026

¿QUÉ ES EXACTAMENTE EL SSI Y QUIÉNES LO RECIBEN?

El Supplemental Security Income (SSI) es un programa federal que proporciona ayuda económica a personas mayores de 65 años, personas ciegas o con discapacidades que tienen recursos financieros limitados. En 2025, para calificar, la mayoría de los adultos debe ganar menos de US$2,019 al mes y cumplir con ciertos límites de activos.

Aunque muchas personas piensan que el SSI y el Social Security son lo mismo, en realidad son programas diferentes. El primero de ellos está financiado por los impuestos generales del gobierno federal, mientras que las pensiones provienen de los impuestos sobre la nómina laboral.

¿QUÉ HACER SI TU PAGO NO LLEGA?

Si llega la fecha y no ves tu depósito, la SSA recomienda esperar tres días hábiles antes de comunicarte con ellos. La mayoría de los pagos son electrónicos, y en ocasiones los bancos tardan un poco en procesarlos. Si después de ese periodo el dinero no aparece, puedes llamar directamente al 1-800-772-1213 o, si usas TTY, al 1-800-325-0778. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8 a.m. a 7 p.m., hora local.

La Administración del Seguro Social tiene canales para atender a sus beneficiarios (Foto: AFP)

TODOS LOS PAGOS DE NOVIEMBRE DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SEGURO SOCIAL

Fecha de Pago Grupo de Beneficiarios Descripción 31 de octubre 2025 Beneficiarios de SSI (Ingreso de Seguridad Suplementaria) Pago adelantado porque el 1 de noviembre cae en sábado. No hay pago en noviembre propiamente dicho 3 de noviembre 2025 Beneficiarios que recibían Seguro Social antes de mayo de 1997 Pago correspondiente en fecha fija para este grupo 12 de noviembre 2025 Beneficiarios de Seguro Social nacidos entre el 1 y el 10 Pago mensual regular 19 de noviembre 2025 Beneficiarios de Seguro Social nacidos entre el 11 y el 20 Pago mensual regular 26 de noviembre 2025 Beneficiarios de Seguro Social nacidos entre el 21 y el 31 Pago mensual regular

