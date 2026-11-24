A partir del 1 de enero, los estadounidenses que se acercan a la jubilación encontrarán nuevos términos en los documentos y materiales informativos de la Administración del Seguro Social (SSA). El presidente Donald Trump firmó la ley Claiming Age Clarity Act, una normativa que busca simplificar el lenguaje utilizado para explicar las diferentes edades en las que una persona puede solicitar sus beneficios.

Es importante aclarar que esta modificación no aumentará ni reducirá los cheques mensuales, tampoco cambiará los requisitos de elegibilidad ni las edades establecidas para jubilarse. El objetivo es reemplazar tres denominaciones que pueden resultar confusas por otras que expliquen mejor cómo influye el momento de solicitar los beneficios en el dinero que recibe cada jubilado.

Los tres términos que cambiarán

El primer cambio corresponde a la edad mínima para recibir el beneficio mensual. Este concepto hace referencia a los 62 años, la edad más temprana en la que la mayoría de los trabajadores puede comenzar a cobrar su jubilación; sin embargo, solicitar los pagos en ese momento puede reducir permanentemente el monto mensual hasta en un 30%.

La segunda denominación es la edad estándar para recibir el beneficio mensual. Se refiere al momento en que una persona tiene derecho a cobrar el 100% del beneficio que le corresponde según sus ingresos y aportaciones. Esta edad depende del año de nacimiento del trabajador y se encuentra entre los 65 y los 67 años.

Por último, el término edad máxima para recibir el beneficio mensual corresponde a los 70 años, cuando se alcanza el mayor pago posible por retrasar la solicitud. Esperar más allá de esa edad no genera incrementos adicionales.

El representante republicano Lloyd Smucker, impulsor de la iniciativa, explicó en un comunicado que la intención es ofrecer información más comprensible a quienes han trabajado durante años y dependen de estos ingresos para su retiro.

“Los estadounidenses que han trabajado toda su vida y se han ganado los beneficios del Seguro Social merecen información clara y directa mientras toman decisiones importantes sobre su jubilación”, señaló.

¿A qué edad conviene solicitar los beneficios?

La decisión depende de la situación económica y personal de cada trabajador. Quienes comienzan a cobrar a los 62 años pueden recibir hasta un 30% menos de manera permanente, aunque esta alternativa puede ser necesaria ante problemas de salud, pérdida inesperada del empleo o dificultades para encontrar trabajo. En cambio, esperar hasta la edad estándar permite acceder al beneficio completo, mientras que retrasar la solicitud hasta los 70 años puede incrementar todavía más los pagos mensuales.

Otro aspecto que puede ayudar a tomar una decisión es la llamada edad de equilibrio, un concepto financiero que permite calcular cuándo el dinero adicional obtenido por esperar a jubilarse compensa los pagos que se dejaron de recibir durante ese tiempo. Aunque no es un término oficial del Seguro Social, puede servir para comparar las distintas alternativas.

Antes de elegir cuándo comenzar a cobrar, se recomienda evaluar las necesidades económicas personales y conversar con familiares o un asesor financiero.

La ley, identificada como H.R. 5284, fue aprobada por el Congreso y se convirtió en la Ley Pública 119-144 el pasado 20 de noviembre. Puedes consultar el texto completo y el resumen oficial en el sitio web del Congreso.