La Administración del Seguro Social de los EE. UU. (SSA) cerrará el calendario de pagos de noviembre con un último desembolso el miércoles 25 de noviembre, destinado a los beneficiarios nacidos entre el 21 y el 31 de cada mes. Este será el último depósito del mes, luego de una serie de pagos que ya se distribuyeron en las semanas anteriores, incluido el del 18 de noviembre para los nacidos entre el 11 y el 20.

Este envío forma parte de una distribución que ya tuvo varias etapas durante noviembre. La entidad adelantó el depósito de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), así como los beneficios de quienes comenzaron a recibir dinero del Seguro Social antes de mayo de 1997. También se procesaron los pagos de las personas que cobran ambas prestaciones y los correspondientes a beneficiarios nacidos entre el 1 y el 10. Por ello, el depósito del 18 de noviembre no está destinado a todos los inscritos en el programa.

¿Cómo recibirán el dinero los beneficiarios?

Los pagos mensuales se realizan actualmente mediante depósito directo en una cuenta bancaria o a través de la Tarjeta de Débito Express. La SSA dejó de enviar cheques físicos por correo postal en septiembre del año pasado, por lo que quienes todavía utilizaban esa modalidad deben actualizar sus datos para continuar recibiendo sus beneficios.

La agencia mantiene un calendario que distribuye los depósitos según el tipo de prestación y, en determinados casos, el día de nacimiento del titular. Los pagos de SSI suelen llegar el primer día de cada mes, mientras que las personas que comenzaron a cobrar el Seguro Social antes de mayo de 1997 reciben sus beneficios el día 3.

Quienes perciben tanto SSI como Seguro Social reciben cada prestación en esas fechas correspondientes: primero la SSI y después el beneficio del Seguro Social.

Calendario completo de pagos del Seguro Social para noviembre de 2026

Para el resto de los beneficiarios de jubilación, familiares, cónyuges, excónyuges, sobrevivientes y Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI), la SSA organiza los depósitos durante los miércoles de la segunda, tercera y cuarta semana del mes.

El orden se determina por la fecha de nacimiento: quienes nacieron entre el 1 y el 10 cobran el segundo miércoles; los nacidos entre el 11 y el 20, el tercero; y las personas cuyo cumpleaños cae entre el 21 y el 31 reciben el dinero el cuarto miércoles. Si una fecha programada coincide con un feriado o fin de semana, el depósito se adelanta al día hábil anterior.

De acuerdo con el cronograma de noviembre, estos son los pagos que ya se distribuyeron y las fechas que todavía están pendientes: