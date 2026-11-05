Los beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos todavía tienen varias fechas importantes en el calendario de noviembre de 2026. Al 5 de noviembre, los depósitos correspondientes a quienes cobran por jubilación, sobrevivientes o incapacidad (SSDI) continuarán llegando durante las próximas semanas, de acuerdo con el cronograma de la Administración del Seguro Social (SSA).

El primer grupo pendiente recibirá su dinero el martes 10 de noviembre. Esta fecha corresponde a las personas cuya fecha de nacimiento se encuentra entre el 1 y el 10 de cualquier mes. El depósito se adelantó debido a que el miércoles 11 de noviembre se conmemora el Día de los Veteranos, un feriado federal que modifica el calendario habitual de distribución.

Después llegará el turno de los beneficiarios nacidos entre el 11 y el 20, quienes tienen programado su pago para el miércoles 18 de noviembre. Por su parte, las personas cuyas fechas de nacimiento están comprendidas entre el 21 y el 31 deberán esperar hasta el miércoles 25 para recibir sus beneficios.

Fechas de los pagos que faltan llegar:

Fecha de depósito Beneficiarios Martes 10 de noviembre Nacidos del 1 al 10 Miércoles 18 de noviembre Nacidos del 11 al 20 Miércoles 25 de noviembre Nacidos del 21 al 31

¿Qué beneficiarios ya recibieron su dinero?

Los pagos de noviembre comenzaron a distribuirse antes de que iniciara el mes. La SSA adelantó el depósito de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) al viernes 30 de octubre, debido a que el 1 de noviembre cayó domingo. Por esa misma razón, quienes reciben este beneficio no tendrán otro depósito correspondiente a noviembre durante el resto del mes.

También se realizó el envío del martes 3 de noviembre para las personas que comenzaron a cobrar beneficios del Seguro Social antes de mayo de 1997. Esta categoría incluye a jubilados y otros beneficiarios que pertenecen al calendario de pagos anterior.

Las personas que reciben simultáneamente SSI y otro beneficio del Seguro Social, como jubilación, sobrevivientes o SSDI, tienen un calendario dividido: el dinero del SSI se deposita el primer día del mes (o el día hábil anterior cuando corresponde), mientras que el otro beneficio se entrega el día 3. Por ello, ambos depósitos de noviembre ya fueron programados para octubre y el 3 de noviembre, respectivamente.

La SSA realiza actualmente sus entregas principalmente mediante depósitos directos y tarjetas Direct Express. (Foto: AFP)

¿Cómo se entregan los beneficios del Seguro Social?

La SSA distribuye actualmente los beneficios mediante sistemas electrónicos, principalmente a través de depósitos directos en cuentas bancarias y la tarjeta de débito Direct Express. La agencia también está avanzando en la eliminación de los cheques de papel enviados por correo postal.

Quienes todavía reciben sus beneficios mediante cheques físicos deben actualizar su método de cobro para evitar inconvenientes con la entrega del dinero. Por eso, es importante verificar que la información bancaria o el medio de pago registrado ante la Administración del Seguro Social esté actualizado.