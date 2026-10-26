Millones de personas en Estados Unidos reciben mensualmente beneficios de la Administración del Seguro Social (SSA), pero las fechas de depósito pueden variar según el programa. En octubre de 2026, quienes están inscritos en la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) verán un cambio que podría hacerles pensar que recibirán dinero extra.

El calendario contempla dos pagos durante este mes para los beneficiarios del SSI. Esto ocurre porque el 1 de noviembre cae domingo, por lo que el depósito correspondiente a ese mes se adelantará al viernes 30 de octubre.

¿Por qué habrá dos pagos del SSI en octubre?

El segundo depósito no representa un aumento del beneficio ni un bono extraordinario. Se trata del pago de noviembre que se envía antes de tiempo para evitar que la fecha habitual coincida con un día en el que no se realizan depósitos. La Administración del Seguro Social no programa los pagos del SSI durante los fines de semana, y estos beneficios suelen entregarse el primer día de cada mes.

Los beneficiarios deberán tener en cuenta que este adelanto modifica la distribución de sus ingresos, pero no significa que recibirán una mensualidad adicional durante el año. Además, habrá otro mes con dos depósitos antes de que termine 2026: en diciembre, el pago correspondiente a enero se adelantará porque el 1 de enero es feriado.

¿Cuánto dinero pueden recibir los beneficiarios del SSI?

Para 2026, el beneficio mensual máximo del SSI es de 994 dólares para una persona y de 1.491 dólares para una pareja elegible. El monto que recibe cada beneficiario depende de sus circunstancias y de los criterios que aplica el programa, por lo que no todas las personas cobran la cantidad máxima.

Para acceder al SSI, es necesario cumplir ciertos requisitos relacionados con la edad, la discapacidad, los ingresos y los recursos económicos.

La propia SSA señala que, por lo general, pueden solicitarlo las personas de 65 años o más, quienes son ciegas o tienen una discapacidad que cumple con las condiciones del programa. También deben tener ingresos y recursos limitados y satisfacer los requisitos de ciudadanía o estatus migratorio establecidos por la Administración del Seguro Social.

¿Cuándo se pagan los beneficios regulares del Seguro Social?

El calendario del Seguro Social por jubilación funciona de manera diferente al del SSI. Los pagos para muchos jubilados se distribuyen los miércoles, según la fecha de nacimiento del beneficiario: quienes nacieron entre el día 1 y el 10 suelen cobrar el segundo miércoles del mes; los nacidos entre el 11 y el 20, el tercer miércoles; y quienes nacieron entre el 21 y el 31, el cuarto miércoles.

Para recibir beneficios por jubilación, generalmente se debe tener al menos 62 años y haber acumulado 40 créditos laborales, equivalentes normalmente a unos 10 años de trabajo cubierto por los impuestos del Seguro Social. Asimismo, se deben cumplir los requisitos de ciudadanía o presencia legal aplicables.

En 2026, el beneficio máximo mensual de jubilación puede llegar a 5.181 dólares, mientras que el pago promedio citado es de 2.086 dólares.

Fechas de pago del Seguro Social para noviembre y diciembre de 2026

De acuerdo con el calendario publicado para el resto de 2026, los pagos regulares del Seguro Social están previstos para el 10, 18 y 25 de noviembre, y para el 9, 16 y 23 de diciembre.

La fecha que le corresponde a cada persona depende del calendario de pagos y de las condiciones de su beneficio.

Los beneficiarios pueden consultar los detalles de su caso en el sitio oficial de la Administración del Seguro Social.