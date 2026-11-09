Los jubilados y las personas de EE. UU. que reciben prestaciones por discapacidad tendrán una modificación en el calendario de noviembre. La Administración del Seguro Social (SSA) estableció que el martes 10 será el día de distribución para quienes tienen fechas de nacimiento comprendidas entre el 1 y el 10 de cualquier mes y reciben sus prestaciones de acuerdo con el cronograma habitual de los miércoles. Puedes consultar el calendario oficial de pagos del Seguro Social para conocer las fechas previstas.

El cambio responde a una particularidad del calendario federal: el miércoles 11 de noviembre se celebra el Día de los Veteranos en Estados Unidos. Debido a que los pagos no se procesan en las fechas que coinciden con determinados feriados federales, la SSA adelantará la distribución para evitar que los beneficiarios tengan que esperar hasta después de esa jornada. De esta manera, quienes normalmente reciben su dinero el segundo miércoles del mes podrán disponer de él desde el día anterior.

La modificación responde al feriado federal del Día de los Veteranos, que se conmemora el miércoles 11 de noviembre. (Foto: John Nacion / NurPhoto vía AFP)

¿El depósito del 10 de noviembre será de hasta $5,000 dólares?

Es importante aclarar que la cifra de $5,000 dólares no significa que todos los beneficiarios recibirán esa cantidad. Se trata de un monto que algunos jubilados podrían alcanzar según sus circunstancias particulares, pero no representa un incremento general ni un beneficio adicional aprobado para noviembre. El dinero que llegará a las cuentas corresponde a la prestación mensual que cada persona tiene asignada.

La cantidad depende de distintos factores, entre ellos los años de trabajo, los ingresos obtenidos durante la trayectoria laboral y la clase de beneficio que haya sido aprobada. Por esa razón, los depósitos de los jubilados no necesariamente coinciden con los que reciben las personas con discapacidad o quienes cobran prestaciones de supervivencia. Para verificar el importe exacto, cada beneficiario puede ingresar a su cuenta personal de My Social Security y revisar los detalles de su próximo depósito.

El resto de las fechas de noviembre también estará organizado según el grupo al que pertenece cada beneficiario. El martes 3 cobrarán quienes comenzaron a recibir sus prestaciones antes de mayo de 1997 y las personas que perciben simultáneamente el Seguro Social y el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI).

Posteriormente, el martes 10 será el turno de quienes nacieron entre el 1 y el 10; el miércoles 18 recibirán el dinero los nacidos entre el 11 y el 20, mientras que el miércoles 25 corresponderá a quienes cumplen años entre el 21 y el 31. En el caso del SSI, el depósito de noviembre se adelantó al viernes 30 de octubre, ya que el primer día del mes fue domingo.

El calendario también contempla otras fechas de distribución durante noviembre y diciembre, incluidos los adelantos para quienes reciben el SSI. (Foto: Noah Seelam / AFP)

¿Cuándo serán los próximos pagos del Seguro Social en diciembre?

Los beneficiarios también deben prestar atención al cronograma del último mes del año. Para diciembre de 2026, la SSA programó los depósitos regulares para los miércoles 9, 16 y 23, correspondientes a los grupos que reciben sus prestaciones el segundo, tercer y cuarto miércoles de cada mes. En esta ocasión, la celebración de Navidad, prevista para el viernes 25 de diciembre, no provocará modificaciones en esas fechas.

Por otro lado, quienes reciben el SSI tendrán que considerar otro adelanto. La prestación correspondiente a enero de 2027 estará disponible el jueves 31 de diciembre de 2026, debido a que el primer día del nuevo año es un feriado federal. Esto significa que algunos beneficiarios recibirán dos depósitos del SSI durante diciembre, pero el segundo corresponderá al pago del mes siguiente y no a un ingreso adicional.