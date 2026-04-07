La Administración del Seguro Social de Estados Unidos confirmó una nueva ronda de pagos para este miércoles 8 de abril de 2026, una fecha que millones de beneficiarios siguen con atención porque forma parte de ese calendario mensual que en muchas casas se revisa casi con la misma prioridad que la renta, la despensa o el pago del celular. Para miles de familias hispanas en ciudades como Nueva York, Miami, Houston, Los Ángeles o Chicago, este depósito no es un simple trámite administrativo: representa una ayuda clave para organizar gastos del mes, cubrir medicinas, enviar dinero a los suyos o simplemente llegar con más tranquilidad a la siguiente quincena. Si estás esperando ese ingreso, o conoces a alguien que lo esté, conviene tener claro quién cobra este día y por qué.

El sistema de pagos del Seguro Social no funciona al azar. La SSA distribuye los depósitos según la fecha de nacimiento y el tipo de beneficio, lo que permite escalonar los pagos a lo largo del mes y evitar retrasos o saturación. Por eso, no todos reciben su dinero el mismo día, y este miércoles 8 de abril le corresponde cobrar a un grupo específico de beneficiarios.

Frontis de una oficina de la Administración del Seguro Social en Cleveland, Ohio (Foto: Cleveland)

¿QUIÉN RECIBE PAGO EL 8 DE ABRIL?

Este miércoles 8 de abril recibirán su depósito directo las personas cuya fecha de nacimiento cae entre el día 1 y el 10 de cualquier mes.

Esto aplica para beneficiarios de distintos programas administrados por la SSA, entre ellos:

Jubilación.

Sobrevivientes.

Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI).

En resumen:

Grupo ¿Recibe pago el 8 de abril? Nacidos del 1 al 10 ✅ Sí Nacidos del 11 al 20 ❌ No Nacidos del 21 al 31 ❌ No

Con este envío todavía quedan dos rondas más de pagos programadas para abril.

PAGOS YA ENVIADOS EN ABRIL

Para que tengas el panorama completo, estos son los depósitos que la SSA ya realizó durante los primeros días del mes:

1 de abril: Beneficios de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

3 de abril: Beneficiarios que comenzaron a recibir pagos antes de mayo de 1997.

3 de abril: Personas que reciben SSI y Seguro Social al mismo tiempo.

Esto suele generar confusión, sobre todo porque mucha gente cree que todos los jubilados o beneficiarios cobran en la misma fecha, y no es así.

CALENDARIO DE ABRIL 2026

Fecha Grupo 1 de abril SSI 3 de abril Beneficiarios anteriores a mayo de 1997 8 de abril Nacidos del 1 al 10 15 de abril Nacidos del 11 al 20 22 de abril Nacidos del 21 al 31

Millones de estadounidenses viven mensualmente con el dinero que les envía el Seguro Social. Un posible embargo a su pago sería sumamente perjudicial (Foto: SSA)

¿CÓMO SE ENTREGAN LOS PAGOS?

Hoy la Administración del Seguro Social realiza los pagos de forma electrónica, y eso ha cambiado bastante la rutina de quienes esperan su depósito cada mes.

Las opciones disponibles son:

Depósito directo en cuenta bancaria.

Tarjeta de débito Direct Express.

Un punto importante: los cheques en papel prácticamente dejaron de usarse. Si alguna persona todavía dependía del correo postal, tuvo que hacer el cambio al sistema electrónico para seguir recibiendo sus beneficios sin interrupciones.

Hay una regla que conviene no olvidar: si una fecha de pago cae en fin de semana o feriado federal, el depósito se adelanta al día hábil anterior. En el caso del 8 de abril eso no aplica, pero sí puede mover otras fechas dentro del calendario mensual.

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