Las personas que reciben beneficios de la Administración del Seguro Social (SSA) están a la espera de los pagos correspondientes a octubre. No obstante, el calendario de ese mes presentará una situación particular para algunos beneficiarios, quienes podrían recibir hasta tres depósitos en sus cuentas. Esto no implica un pago adicional ni un bono extraordinario, sino que se debe a la programación habitual de los depósitos. A continuación, te explicamos quiénes podrían recibir más de un pago y cuáles serían las fechas previstas para cada depósito.

El Seguro Social pagará hasta tres veces en octubre a algunos beneficiarios (Foto AP/Jenny Kane)

¿QUIÉNES PODRÍAN RECIBIR HASTA TRES PAGOS DEL SEGURO SOCIAL EN OCTUBRE DE 2026?

En octubre de 2026, recibirán hasta tres pagos las personas que cobran tanto Seguro Social —jubilación, sobrevivientes o SSDI— como SSI (Supplemental Security Income). Ellas tendrán un depósito de SSI el 1 de octubre, su pago regular de Seguro Social el 2 de octubre y otro depósito de SSI el 30 de octubre, que en realidad corresponde al beneficio de noviembre pagado por adelantado.

Este calendario aplica a quienes:

Reciben SSI y Seguro Social al mismo tiempo.

Usualmente reciben su pago de Seguro Social el día 3 de cada mes; esto incluye, en general, a quienes comenzaron a cobrar Seguro Social antes de mayo de 1997.

También reciben SSI, cuyo pago normalmente llega el día 1.

Fechas de pago

Fecha Pago ¿Qué corresponde? Jueves 1 de octubre SSI Beneficio mensual de octubre Viernes 2 de octubre Seguro Social Beneficio regular de octubre; se adelanta porque el 3 de octubre cae sábado Viernes 30 de octubre SSI Beneficio de noviembre, adelantado porque el 1 de noviembre cae domingo

Por lo tanto, el tercer depósito no es dinero adicional ni un pago extra: es el pago de SSI de noviembre, adelantado al último día hábil de octubre. Cabe precisar que, debido a ese adelanto, no habrá depósito regular de SSI el 1 de noviembre.

¿Quiénes recibirán dos pagos?

Las personas que reciben solo SSI recibirán dos depósitos durante octubre: el 1 y el 30.

El Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) es un programa federal de Estados Unidos que proporciona pagos mensuales en efectivo a personas con ingresos y recursos limitados y se diferencia del Seguro Social regular porque no se basa en el historial de trabajo previo, sino en la necesidad económica, eso sí, bajo requisitos que sí o sí se deben cumplir.

Las personas que reciben únicamente Seguro Social normalmente recibirán un solo pago, programado según su fecha de nacimiento: el 14, 21 o 28 de octubre; y quienes empezaron a cobrar antes de mayo de 1997 reciben el 2 de octubre.

Fechas de Seguro Social

Fecha de nacimiento Fecha de pago en octubre de 2026 Del 1 al 10 Miércoles 14 de octubre Del 11 al 20 Miércoles 21 de octubre Del 21 al 31 Miércoles 28 de octubre

¿QUÉ HACER SI EL PAGO DEL SEGURO SOCIAL NO LLEGA LA FECHA INDICADA?

Lo primero que debes hacer es verificar con el banco o institución financiera si el depósito está en proceso o si hubo algún problema interno con la transacción.

Revisa el cronograma oficial de pagos del mes para asegurarte de que estás esperando la fecha correcta según tu tipo de beneficio.

Si pasan unos tres días hábiles desde la fecha programada y el dinero sigue sin aparecer, comunícate con la Administración del Seguro Social llamando al 1-800-772-1213 o acude a tu oficina local para que revisen tu caso.

Recuerda tener a la mano tu número de Seguro Social, datos de tu cuenta bancaria y cualquier carta reciente de la SSA para facilitar la investigación y, si corresponde, que puedan emitir un reembolso.

¿CUÁLES SON LOS FACTORES QUE PUEDEN RETRASAR EL PAGO?

Feriados o fines de semana: cuando el 1 del mes cae en sábado, domingo o día festivo federal, la SSA suele adelantar el pago al día hábil anterior; sin embargo, hay ocasiones en que esto genera confusión si el beneficiario espera el depósito en otra fecha.

cuando el 1 del mes cae en sábado, domingo o día festivo federal, la SSA suele adelantar el pago al día hábil anterior; sin embargo, hay ocasiones en que esto genera confusión si el beneficiario espera el depósito en otra fecha. Problemas con el banco: fallas en el sistema de la entidad financiera, revisiones internas o errores al acreditar depósitos federales pueden retrasar la aparición del dinero en la cuenta, aun cuando la SSA ya lo envió.

fallas en el sistema de la entidad financiera, revisiones internas o errores al acreditar depósitos federales pueden retrasar la aparición del dinero en la cuenta, aun cuando la SSA ya lo envió. Cambios no reportados en la cuenta: si el beneficiario cambió de banco, número de cuenta o tipo de depósito y no actualizó los datos a tiempo con la SSA, el pago puede ser devuelto o retenido hasta que se corrija la información.

si el beneficiario cambió de banco, número de cuenta o tipo de depósito y no actualizó los datos a tiempo con la SSA, el pago puede ser devuelto o retenido hasta que se corrija la información. Errores administrativos o revisiones del caso: ajustes en el beneficio, revisiones por posible sobrepago o verificaciones de elegibilidad pueden detener o retrasar un depósito específico mientras la SSA revisa el expediente.

El calendario prevé un depósito al inicio del mes, otro pago regular adelantado y un tercer abono a finales de octubre que corresponde al mes siguiente (Foto: Pexels)