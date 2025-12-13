Estar pendiente del buzón puede parecer un consejo simple, pero en este caso marca la diferencia para millones de beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos, especialmente adultos mayores y jubilados hispanos. Desde el 26 de diciembre, la Social Security Administration (SSA) comenzará a enviar dos formularios clave para la próxima temporada de impuestos: el SSA‑1099 y el SSA‑1042S.

Cada año muchos contribuyentes se retrasan o cometen errores al presentar sus impuestos porque no identifican a tiempo estos documentos, que el IRS usa para calcular si parte de los beneficios del Seguro Social es gravable. En 2025 el contexto es aún más relevante: entran en vigor cambios fiscales que pueden modificar cuánto se paga —o no— en impuestos federales sobre esos beneficios, en especial para mayores de 65 años.

LOS FORMULARIOS QUE EMPEZARÁN A LLEGAR

La SSA enviará los formularios SSA‑1099 y SSA‑1042S, que resumen el total de beneficios del Seguro Social que una persona recibió durante 2025 y se reportan directamente al Internal Revenue Service (IRS) en la declaración de impuestos. El SSA‑1099 lo reciben la mayoría de los beneficiarios ciudadanos o residentes permanentes, mientras que el SSA‑1042S se usa principalmente para personas que no son residentes y reciben beneficios sujetos a retención.

Ambos formularios cumplen la misma función básica: informar tus ingresos por Seguro Social al IRS, pero aplican a perfiles fiscales distintos según tu estatus migratorio y tributario. Estos documentos no se emiten a quienes solo reciben Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), ya que esos pagos no están sujetos a impuestos federales.

FECHAS CLAVE QUE NO DEBES PASAR POR ALTO

La SSA indica que los formularios estarán disponibles en línea desde finales de diciembre a través de la cuenta personal my Social Security, donde se pueden ver y descargar copias oficiales. El envío por correo comienza el 26 de diciembre y, en general, los beneficiarios deberían recibirlos a más tardar a finales de enero; si no llegan, la recomendación es entrar al portal y solicitar una copia en lugar de improvisar con cifras estimadas.

¿POR QUÉ PESAN MÁS EN 2025?

En 2025 se estrenan disposiciones fiscales que cambian el panorama para muchos adultos mayores que reciben Seguro Social. Entre ellas destaca una nueva deducción temporal de hasta 6,000 dólares por persona para contribuyentes de 65 años o más, aprobada en la One Big Beautiful Bill Act, que se suma a la deducción estándar existente y reduce la parte de los beneficios que puede resultar gravable.

Análisis independientes señalan que los mayores beneficiados serán contribuyentes de ingresos medios y medios‑bajos, ya que una porción más grande de sus ingresos quedará cubierta por deducciones. Para muchos jubilados, esto puede significar pasar de pagar impuestos sobre una parte importante del Seguro Social a tener poco o nada de obligación federal, siempre que declaren correctamente la información de los formularios SSA‑1099 o SSA‑1042S.

La Social Security Fairness Act, por su parte, eliminó reglas conocidas como WEP y GPO, que reducían beneficios a millones de trabajadores del sector público como maestros, policías y bomberos que también tenían derecho a cheques del Seguro Social. Para muchos de ellos esto se traducirá en aumentos mensuales y pagos retroactivos, pero también en un posible incremento de la parte de beneficios sujeta a impuestos, algo que hace aún más importante revisar con cuidado los formularios que llegan por correo.

¿HABRÁ REEMBOLSOS MÁS GRANDES?

Es posible que algunos beneficiarios obtengan reembolsos mayores durante la temporada fiscal de 2026, especialmente si tuvieron retenciones altas a lo largo de 2025 y ahora califican a nuevas deducciones. Como las leyes se aprobaron a mitad de año, en ciertos casos se podrán corregir excesos de retención al presentar la declaración apoyándose en los datos exactos que muestran el SSA‑1099 o el SSA‑1042S.

En todos los casos, los expertos recomiendan conservar ambos documentos, revisarlos con calma y, si hay dudas, consultar a un profesional de impuestos familiarizado con las nuevas reglas para adultos mayores y beneficiarios del Seguro Social.

