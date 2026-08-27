Septiembre trae una noticia importante para un grupo de beneficiarios: podrían recibir dos depósitos en sus cuentas (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Septiembre trae una noticia importante para un grupo de beneficiarios: podrían recibir dos depósitos en sus cuentas (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente

Para muchas personas que reciben , conocer la ; y no es para menos, ya que este dinero suele destinarse a necesidades esenciales del hogar, entre ellas la compra de alimentos, el pago de vivienda y servicios, los medicamentos o el transporte. Este mes, algunos beneficiarios podrían ver dos abonos en sus cuentas, pero debemos aclarar que no se trata de una bonificación extraordinaria ni de un incremento aplicable a todos los programas de la SSA, sino de un resultado del cronograma establecido para los desembolsos. En las siguientes líneas, te explicamos quiénes podrán recibirlos, qué motivo genera esta coincidencia y las fechas previstas.

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Los depósitos de la SSA son esenciales para afrontar gastos cotidianos (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Los depósitos de la SSA son esenciales para afrontar gastos cotidianos (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

BENEFICIARIOS DE LA SSA QUE RECIBIRÁN DOS DEPÓSITOS EN SEPTIEMBRE DE 2026

En septiembre de 2026, recibirán dos depósitos de la SSA las personas que cobran tanto Seguro Social –por .

No se trata de un bono, un pago extra ni un aumento aprobado por la SSA. La coincidencia se debe a que SSI y Seguro Social son programas distintos y tienen calendarios de pago diferentes:

  • SSI suele pagarse el primer día de cada mes: 1 de septiembre.
  • El Seguro Social se entrega el día 3 a quienes comenzaron a recibir los beneficios antes de mayo de 1997 y a las personas que reciben a la vez Seguro Social y SSI.

En otras palabras, la persona recibe el pago regular de cada programa que ya le corresponde; simplemente ambos depósitos quedan programados dentro de septiembre y con solo dos días de diferencia.

¿QUÉ FECHAS ESPERAR TUS DEPÓSITOS?

A continuación, una tabla con las fechas que debes esperar tus depósitos, no solamente del SSI, también se incluye los pagos de jubilación, sobrevivientes y discapacidad en septiembre de 2026.

FechaBeneficiarios
1 de septiembrePersonas que reciben SSI
3 de septiembreQuienes reciben Seguro Social desde antes de mayo de 1997; también quienes cobran Seguro Social y SSI
9 de septiembreBeneficiarios cuyo cumpleaños cae entre el 1 y el 10
16 de septiembreBeneficiarios nacidos entre el 11 y el 20
23 de septiembreBeneficiarios nacidos entre el 21 y el 31

EL CALENDARIO DE PAGOS DEL RESTO DE 2026

A continuación, las fechas exactas de los pagos del Seguro Social del resto de 2026 basándonos en la fecha de nacimiento de los beneficiarios:

Nacidos del 1 al 10 de cualquier mes

  • 14 de octubre
  • 10 de noviembre
  • 9 de diciembre

Nacidos del 11 al 20 de cualquier mes

  • 21 de octubre
  • 18 de noviembre
  • 16 de diciembre

Nacidos del 21 al 31 de cualquier mes

  • 28 de octubre
  • 25 de noviembre
  • 23 de diciembre

¿Y los beneficiarios de SSI?

Las fechas de los pagos a los beneficiarios de SSI el resto de 2026 es como sigue:

  • 1 de octubre
  • 30 de octubre (pago de noviembre)
  • 1 de diciembre
Cada mes, los beneficiarios del Seguro Social esperan con ansias conocer las fechas en que recibirán sus depósitos, por lo que septiembre no es la excepción (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Cada mes, los beneficiarios del Seguro Social esperan con ansias conocer las fechas en que recibirán sus depósitos, por lo que septiembre no es la excepción (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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