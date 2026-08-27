Para muchas personas que reciben pagos de la Administración del Seguro Social (SSA), conocer la fecha de depósito es clave para organizar el presupuesto de septiembre de 2026; y no es para menos, ya que este dinero suele destinarse a necesidades esenciales del hogar, entre ellas la compra de alimentos, el pago de vivienda y servicios, los medicamentos o el transporte. Este mes, algunos beneficiarios podrían ver dos abonos en sus cuentas, pero debemos aclarar que no se trata de una bonificación extraordinaria ni de un incremento aplicable a todos los programas de la SSA, sino de un resultado del cronograma establecido para los desembolsos. En las siguientes líneas, te explicamos quiénes podrán recibirlos, qué motivo genera esta coincidencia y las fechas previstas.

Los depósitos de la SSA son esenciales para afrontar gastos cotidianos (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

BENEFICIARIOS DE LA SSA QUE RECIBIRÁN DOS DEPÓSITOS EN SEPTIEMBRE DE 2026

En septiembre de 2026, recibirán dos depósitos de la SSA las personas que cobran tanto Seguro Social –por jubilación, discapacidad (SSDI), sobrevivientes o beneficios familiares– como Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI).

No se trata de un bono, un pago extra ni un aumento aprobado por la SSA. La coincidencia se debe a que SSI y Seguro Social son programas distintos y tienen calendarios de pago diferentes:

SSI suele pagarse el primer día de cada mes: 1 de septiembre.

El Seguro Social se entrega el día 3 a quienes comenzaron a recibir los beneficios antes de mayo de 1997 y a las personas que reciben a la vez Seguro Social y SSI.

En otras palabras, la persona recibe el pago regular de cada programa que ya le corresponde; simplemente ambos depósitos quedan programados dentro de septiembre y con solo dos días de diferencia.

¿QUÉ FECHAS ESPERAR TUS DEPÓSITOS?

A continuación, una tabla con las fechas que debes esperar tus depósitos, no solamente del SSI, también se incluye los pagos de jubilación, sobrevivientes y discapacidad en septiembre de 2026.

Fecha Beneficiarios 1 de septiembre Personas que reciben SSI 3 de septiembre Quienes reciben Seguro Social desde antes de mayo de 1997; también quienes cobran Seguro Social y SSI 9 de septiembre Beneficiarios cuyo cumpleaños cae entre el 1 y el 10 16 de septiembre Beneficiarios nacidos entre el 11 y el 20 23 de septiembre Beneficiarios nacidos entre el 21 y el 31

EL CALENDARIO DE PAGOS DEL RESTO DE 2026

A continuación, las fechas exactas de los pagos del Seguro Social del resto de 2026 basándonos en la fecha de nacimiento de los beneficiarios:

Nacidos del 1 al 10 de cualquier mes

14 de octubre

10 de noviembre

9 de diciembre

Nacidos del 11 al 20 de cualquier mes

21 de octubre

18 de noviembre

16 de diciembre

Nacidos del 21 al 31 de cualquier mes

28 de octubre

25 de noviembre

23 de diciembre

¿Y los beneficiarios de SSI?

Las fechas de los pagos a los beneficiarios de SSI el resto de 2026 es como sigue:

1 de octubre

30 de octubre (pago de noviembre)

1 de diciembre

Cada mes, los beneficiarios del Seguro Social esperan con ansias conocer las fechas en que recibirán sus depósitos, por lo que septiembre no es la excepción (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)