A veces tomamos decisiones apresuradas, sobre todo cuando se trata de dinero y jubilación. Lo entiendo perfectamente porque, después de trabajar toda una vida, uno quiere disfrutar cuanto antes de los beneficios del Seguro Social. Pero lo que muchos no saben es que pedirlos antes de tiempo puede reducir significativamente el monto que recibirás cada mes, y ese error puede acompañarte por el resto de tu vida laboral y de retiro.

Sin embargo, la buena noticia es que hay una manera de corregir una solicitud de beneficios hecha antes de la Edad Plena de Jubilación (FRA, por sus siglas en inglés). Lo curioso es que no se trata de un truco ni de algo ilegal, sino de un formulario oficial del Seguro Social que muy pocos conocen: el Formulario SSA-521, o como se le llama formalmente, la Solicitud de Retiro de Solicitud.

EL SECRETO MEJOR GUARDADO DEL SEGURO SOCIAL

Si pediste tus beneficios de la Social Security Administration (SSA) demasiado pronto y después te arrepentiste, todavía hay esperanza. El Formulario SSA-521 te permite retirar tu solicitud inicial y volver a pedirla más adelante, lo que puede aumentar de forma considerable el cheque mensual que recibes. Es, en otras palabras, una segunda oportunidad para hacer las cosas bien.

Eso sí, hay una condición muy importante: este formulario solo puede usarse una vez en la vida y debe presentarse dentro de los 12 meses posteriores a la aprobación de tus beneficios. Si se te pasa ese plazo, ya no podrás hacer la reversión.

¿CÓMO FUNCIONA EXACTAMENTE ESTE FORMULARIO?

El proceso es más simple de lo que parece. Puedes iniciar sesión en tu cuenta de la SSA y buscar el Formulario SSA-521 directamente en línea. Ahí mismo puedes llenarlo, adjuntar los documentos requeridos y enviarlo digitalmente. También tienes la opción de imprimirlo y entregarlo en persona en tu oficina local del Seguro Social.

Pero hay una parte que muchos desconocen: para que tu solicitud sea aceptada, debes reembolsar todos los beneficios que ya hayas recibido. Esto incluye los pagos depositados en tu cuenta bancaria, las primas de Medicare, los impuestos retenidos y hasta los montos cubiertos por la Parte A de Medicare. En otras palabras, el gobierno te deja deshacer tu decisión, pero tienes que devolver el dinero antes de comenzar de nuevo.

¿POR QUÉ PUEDE VALER LA PENA HACERLO?

En muchos casos, sí. Si decides cancelar tu solicitud y esperar unos años más, podrías aumentar tu beneficio mensual de forma significativa.

Por ejemplo, en 2025, una persona que haya tenido ingresos máximos a lo largo de su carrera podría recibir US$2,831 mensuales si solicita el Seguro Social a los 62 años. En cambio, si espera hasta su Edad Plena de Jubilación (66 años y 10 meses), el monto sube a US$4,018 al mes. Y si se retrasa hasta los 70 años, el pago mensual llega a US$5,108.

Estamos hablando de más de US$2,200 adicionales cada mes por simplemente esperar. En un contexto donde la inflación sigue afectando los presupuestos y la esperanza de vida es cada vez mayor, ese aumento puede marcar una gran diferencia. Sin embargo, hay quienes no pueden esperar tanto, como los que tienen pocos ingresos o problemas de salud que les impide seguir laborando.

¿CUÁNDO SE CUMPLE LA EDAD PLENA DE JUBILACIÓN?

El Seguro Social de Estados Unidos te permite solicitar tus beneficios desde los 62 años, pero hacerlo tan temprano puede reducir tus pagos hasta en un 30% de por vida. Por eso, entender tu Edad Plena de Jubilación (FRA) es clave.

Nacidos en 1957: 66 años y 6 meses

Nacidos en 1958: 66 años y 8 meses

Nacidos en 1959: 66 años y 10 meses

Nacidos en 1960 o después: 67 años

Esperar hasta tu FRA significa recibir el 100% de tus beneficios. Pero si puedes darte el lujo de esperar hasta los 70, obtendrás créditos por jubilación diferida, lo que aumentará aún más tu pago mensual.

