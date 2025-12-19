Los pagos del Seguro Social nunca son un tema menor, sobre todo para los hispanos que viven en Estados Unidos y usan ese dinero como ingreso principal y no como complemento. Con esos depósitos mensuales se cubren gastos básicos como la renta, los alimentos o las medicinas, por lo que cualquier ajuste en fechas o montos genera dudas, inquietud y, muchas veces, desesperación.

De cara a 2026, la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) ya empezó a mover sus fichas. Además del aumento por el ajuste por costo de vida (COLA), hay un detalle puntual que conviene tener muy claro: el primer pago de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) no llegará a inicios de enero, como muchos esperan, sino hasta finales de ese mes. Aunque suene extraño, tiene una explicación clara y no significa que se pierda dinero.

Entrada a una oficina de la Administración del Seguro Social en Nuevo Mexico (Foto: Google Maps)

UN 2026 CON PAGOS MÁS ALTOS

Para empezar con el contexto completo, la SSA confirmó que el ajuste por costo de vida (COLA) para 2026 será de 2.8%. Este incremento busca proteger el poder adquisitivo frente a la inflación y aplica para jubilados, sobrevivientes, personas con discapacidad (SSDI) y beneficiarios de SSI.

En términos prácticos, así quedarían los pagos promedio del Seguro Social en 2026:

Trabajador jubilado promedio: US$2,071.

Pareja de adultos mayores (ambos con beneficios): US$3,208.

Cónyuge sobreviviente con dos hijos: US$3,898.

Trabajador con discapacidad: US$1,630.

En el caso de la SSI, los montos máximos serán de US$994 para una persona y US$1,491 para una pareja.

¿CÓMO FUNCIONA NORMALMENTE EL CALENDARIO DE LA SSI?

La regla general es sencilla: los pagos de SSI se envían el primer día de cada mes. Si ese día cae en fin de semana o feriado federal, el depósito se adelanta al día hábil anterior.

Este mecanismo no es nuevo y se aplica desde hace años para que el beneficiario no tenga que esperar más tiempo del previsto para recibir su dinero.

¿POR QUÉ EL PRIMER PAGO “VISIBLE” EN 2026 LLEGA A FINALES DE ENERO?

Aquí está el “cambio” que está llamando la atención. El 1 de enero de 2026 es feriado federal en Estados Unidos, por lo que el pago de SSI correspondiente a enero de 2026 no se envía ese día. En su lugar, se adelanta al miércoles 31 de diciembre de 2025.

¿Qué ocurre después? El siguiente pago de SSI, correspondiente a febrero de 2026, se enviará el viernes 30 de enero de 2026. Es decir, el primer depósito que muchas personas verán ya dentro del año calendario 2026 llegará a finales de enero y no a comienzos.

FECHAS CLAVE DE SSI ENTRE DICIEMBRE DE 2025 Y FEBRERO DE 2026

Para que quede más claro, estas son las fechas más importantes a tener en cuenta:

Miércoles 31 de diciembre de 2025: pago de SSI correspondiente a enero de 2026.

Viernes 30 de enero de 2026: pago de SSI correspondiente a febrero.

Viernes 27 de febrero de 2026: pago de SSI correspondiente a marzo.

No se pierde ningún pago; simplemente se reorganizan las fechas.

¿QUIÉNES DEBEN PRESTAR MÁS ATENCIÓN?

Este detalle es especialmente importante para quienes dependen exclusivamente de la SSI o combinan SSI con otros beneficios del Seguro Social. Si no se toma en cuenta el adelanto de diciembre, puede dar la sensación de que “falta” un pago en enero, cuando en realidad ya se recibió el 31 de diciembre.

La propia Administración del Seguro Social está enviando notificaciones para aclarar estos movimientos y evitar malentendidos, algo clave para muchas familias hispanas que organizan su presupuesto mes a mes.

Personas con discapacidad pueden aplicar al Seguro Social para obtener el pago mensual del SSI (Foto: Freepik)

PAGOS DE SEGURO SOCIAL: SIN CAMBIOS DRÁSTICOS EN ENERO

Es importante no confundir calendarios. Los pagos de jubilación, sobrevivientes y SSDI seguirán enviándose según la fecha de nacimiento o el inicio del beneficio, como cada mes:

Segundo, tercer o cuarto miércoles del mes.

Viernes 2 de enero de 2026 para quienes reciben pagos desde antes de mayo de 1997.

En resumen, el mensaje para los hispanos en cualquier parte de Estados Unidos es claro: en 2026 habrá pagos más altos y ningún depósito se pierde, pero el calendario de SSI entre finales de 2025 y principios de 2026 obliga a planificar con más cuidado para que el dinero rinda todo el mes.

