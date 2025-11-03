Cada otoño, la Administración del Seguro Social (SSA) marca el calendario de millones de jubilados en Estados Unidos con fechas clave: desde los anuncios del ajuste anual por costo de vida (COLA) hasta las actualizaciones de beneficios que definirán su presupuesto del próximo año. En 2025, esa fecha crucial es el 19 de noviembre, un día que ningún jubilado debería pasar por alto si quiere recibir su notificación de beneficios de manera anticipada y sin contratiempos.

¿QUÉ TRÁMITE DEBEN REALIZAR LOS JUBILADOS ANTES DE ESTE DÍA?

Antes del 19 de noviembre, todos los jubilados deben crear o actualizar su cuenta en “My Social Security” (Mi Seguro Social) , el portal oficial en línea de la SSA.

Los jubilados pronto podrán conocer el importe exacto de su prestación para el próximo año (Foto: AFP)

Este paso es indispensable para poder recibir, a finales de noviembre, la notificación digital del nuevo monto de los beneficios correspondientes al año 2026. Quienes no completen este trámite a tiempo tendrán que esperar hasta diciembre para recibir la información por correo, lo que podría retrasar la planificación de sus finanzas personales.

El trámite es gratuito y puede hacerse en pocos minutos desde cualquier computadora o teléfono móvil. A través de la cuenta de Mi Seguro Social, los beneficiarios no solo podrán conocer antes que nadie el monto actualizado de sus pagos, sino también acceder a servicios adicionales como solicitar una nueva tarjeta del Seguro Social, imprimir cartas de verificación de beneficios, cambiar su dirección o consultar estimaciones futuras de sus pagos.

En otras palabras, es una herramienta digital pensada para facilitar la vida de los jubilados y reducir las visitas a las oficinas físicas.

Los jubilados deberían empezar a planificar su presupuesto para 2026 en cuanto conozcan el importe exacto de sus nuevas prestaciones (Fuente: Freepik)

¿CUÁNTO VAN A AUMENTAR LAS PRESTACIONES MENSUALES?

Este año, la SSA anunció un aumento del 2.8% en las prestaciones mensuales como parte del ajuste COLA, diseñado para compensar los efectos de la inflación.

Esto significa que la prestación promedio de los jubilados, que actualmente ronda los US$1,922, subirá aproximadamente a US$1,976 mensuales, lo que representa cerca de US$23,710 anuales. Aunque el incremento puede parecer modesto, para millones de personas que dependen casi por completo del Seguro Social, cada dólar adicional marca la diferencia.

Las cifras lo confirman: más del 30% de los ingresos de las personas mayores de 65 años proviene directamente del Seguro Social. Además, el 39% de los hombres y el 44% de las mujeres dependen del programa para más de la mitad de sus ingresos.

En algunos casos, hasta un 15% de los beneficiarios mayores dependen del programa para el 90% o más de su sustento. Por eso, acceder de manera oportuna a la información sobre sus nuevos pagos puede ayudar a los jubilados a elaborar un presupuesto realista antes de que empiece el nuevo año.

ES IMPORTANTE LA PLANIFICACIÓN

Planificar con tiempo es esencial, especialmente en un contexto en el que los precios de alimentos, medicinas y vivienda continúan ajustándose. Quienes ya dispongan de su nueva cifra de beneficios a finales de noviembre podrán anticipar gastos, evaluar ahorros y preparar su presupuesto 2026 con menos incertidumbre. En cambio, quienes esperen hasta diciembre podrían enfrentar demoras justo en medio de las compras de fin de año y los ajustes financieros típicos de la temporada.

La SSA ha reiterado que todos los jubilados recibirán su notificación, ya sea digital o por correo, antes del inicio de 2026. Sin embargo, contar con una cuenta de Mi Seguro Social no solo agiliza ese proceso, sino que también abre la puerta a un manejo más seguro, rápido y práctico de los trámites relacionados con las prestaciones. La tecnología, en este caso, se convierte en una aliada clave para garantizar tranquilidad y control financiero en la jubilación.

