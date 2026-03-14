Cuando hablamos de la jubilación o de los beneficios por discapacidad en Estados Unidos, muchos damos por sentado que ese dinero está totalmente protegido: al fin y al cabo, son pagos que llegan después de años de trabajo duro, turnos dobles, contribuciones al Seguro Social y, en muchos casos, de haber salido adelante como inmigrantes en un país donde todo se paga. Para muchas familias hispanas, ese cheque mensual no es solo un ingreso más, sino la fuente principal para cubrir renta, comida, medicinas y hasta ayudar a los hijos o nietos con los gastos del día a día. Sin embargo, en la práctica, hay situaciones en las que el depósito que llega a la cuenta bancaria es menor de lo esperado y, cuando eso pasa, la gran pregunta aparece de inmediato: ¿me están embargando el cheque del Seguro Social?

Esta duda se repite una y otra vez: ¿pueden embargar mi cheque del Seguro Social? La respuesta corta es que, en la mayoría de los casos, no. Pero existen excepciones importantes que conviene conocer para evitar sorpresas desagradables que afecten el presupuesto del mes. Para entender mejor el tema, es clave revisar cómo funcionan las reglas de la SSA y qué tipo de deudas sí pueden afectar los pagos mensuales del Seguro Social.

El Seguro Social de Estados Unidos tiene reglas muy claras sobre las protecciones a los pagos mensuales (Foto: AP)

¿PUEDEN EMBARGAR LOS PAGOS DEL SEGURO SOCIAL?

En términos generales, los beneficios del Seguro Social están protegidos contra embargos por deudas privadas. Esto significa que, si una persona tiene atrasos con tarjetas de crédito, préstamos personales, cuentas médicas de clínicas privadas o deudas con cobradores que llaman a toda hora, esos acreedores normalmente no pueden quedarse con el cheque mensual de jubilación o discapacidad.

Además, algunos beneficios tienen una protección aún mayor. Por ejemplo, el programa conocido como Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI, por sus siglas en inglés), que es muy común entre adultos mayores y personas con discapacidad de bajos ingresos, no puede ser embargado en la mayoría de las circunstancias.

Sin embargo, el panorama cambia cuando la deuda involucra obligaciones legales o deudas con el gobierno federal. En esos casos, sí existe la posibilidad de que parte del pago sea retenido antes de que el dinero llegue a la cuenta del beneficiario.

SITUACIONES EN LAS QUE SÍ PUEDEN EMBARGAR TUS BENEFICIOS

De acuerdo con las reglas federales, el gobierno puede reducir o retener parte de los beneficios de jubilación o discapacidad del Seguro Social en ciertas circunstancias específicas. A continuación, los casos más comunes que afectan a muchos beneficiarios hispanos en Estados Unidos:

Casos en los que se puede aplicar un embargo:

Motivo Qué puede ocurrir Manutención de menores o pensión alimenticia Parte del beneficio puede ser retenido para cubrir pagos atrasados Deudas tributarias El IRS puede retener hasta el 15% del pago mensual Otras deudas con el gobierno federal El Departamento del Tesoro puede retener hasta el 15% Sobrepagos del Seguro Social Se puede retener hasta el 50% del beneficio hasta corregir el exceso

En el caso de los préstamos estudiantiles federales en incumplimiento, el gobierno también tenía la capacidad de retener hasta el 15% de los pagos. No obstante, el Departamento de Educación de Estados Unidos anunció que suspendería nuevos embargos de beneficios del Seguro Social relacionados con estos préstamos, una medida que ha dado algo de respiro a muchos deudores.

¿CUÁNTO DINERO PUEDEN RETENER?

El porcentaje que pueden retener depende del tipo de deuda. En términos generales, estos son los límites más comunes:

Tipo de deuda Porcentaje máximo del beneficio Deuda tributaria con el IRS Hasta 15% Deuda federal no tributaria Hasta 15% Sobrepago del Seguro Social Hasta 50% Manutención o pensión alimenticia Variable según la orden judicial

Es importante saber que los embargos suelen continuar hasta que la deuda se pague completamente o hasta que se llegue a un acuerdo con la agencia correspondiente. Para muchas familias, incluso una reducción del 10% o 15% puede marcar la diferencia entre pagar el alquiler a tiempo o atrasarse.

Un ejemplo típico: un beneficiario que recibe US$1,400 al mes y debe impuestos al IRS podría ver una retención de hasta US$210, lo que impacta de inmediato su presupuesto para comida, servicios y medicinas.

Fachada de una oficina de la Administración del Seguro Social en Kansas (Foto: Google Maps)

¿QUÉ HACER SI ESTÁN EMBARGANDO TU CHEQUE DEL SEGURO SOCIAL?

Si notas que tu pago mensual es menor de lo esperado, lo primero que recomiendo es identificar quién está aplicando la retención. No siempre es evidente al principio, especialmente cuando el depósito llega directo a la cuenta bancaria y solo ves que el monto cambió de un mes a otro, pero hay varias maneras de aclararlo.

Estos son algunos pasos prácticos que suelen ayudar, y que muchas personas en la comunidad hispana siguen cuando detectan un descuento inesperado:

1. Contactar a la agencia correspondiente

Si la retención se debe a impuestos, lo mejor es comunicarse directamente con el IRS. Ellos pueden ofrecer alternativas como:

Pagar el saldo completo.

Inscribirse en un plan de pagos mensual.

Solicitar una oferta de transacción para pagar menos del total adeudado.

Pedir un aplazamiento temporal del cobro si la situación económica es complicada.

Si la deuda es con otra agencia federal, llamar al Departamento del Tesoro de Estados Unidos al 800-304-3107 puede ayudar a identificar qué entidad está reclamando el pago y cuánto falta por saldar.

2. Negociar un plan de pago

Muchas agencias federales están dispuestas a establecer acuerdos de pago mensuales. Esto puede reducir la presión financiera y, en algunos casos, detener o limitar el embargo para que el recorte sobre el cheque del Seguro Social no sea tan fuerte.

3. Solicitar alivio por dificultades económicas

Si la retención está provocando problemas financieros graves —por ejemplo, dificultad para pagar vivienda, servicios o medicamentos recetados— es posible pedir una revisión del caso para suspender o reducir temporalmente el embargo. En la práctica, esto es algo que muchos beneficiarios en comunidades hispanas terminan solicitando cuando el recorte del cheque afecta necesidades básicas.

4. Revisar posibles errores o sobrepagos

Cuando el problema se debe a un sobrepago del Seguro Social, el beneficiario tiene varias opciones:

Devolver el monto total recibido de más.

Solicitar una exención del pago si no puede afrontarlo.

Presentar una apelación si cree que hubo un error en el cálculo.

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos ofrece procedimientos específicos para revisar estos casos y corregirlos. En muchos barrios con alta población latina, organizaciones comunitarias y centros de ayuda legal gratuita también orientan sobre cómo llenar formularios y presentar apelaciones.

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