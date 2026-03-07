Para muchas personas que viven en Estados Unidos, especialmente dentro de la comunidad hispana que depende mes a mes del cheque del Seguro Social o de algún beneficio por discapacidad, acercarse a una oficina del Social Security Administration forma parte de la rutina cuando hay que resolver trámites de jubilación, incapacidad o beneficios de salud. Aunque hoy casi todo se puede hacer por internet, todavía hay miles de latinos —en Nueva York y en todo el país— que se sienten más tranquilos hablando cara a cara con un trabajador del Seguro Social, llevando sus papeles impresos, mostrando su ID y saliendo del edificio con la respuesta clara. Por eso, cuando una oficina local cierra, aunque sea por unas semanas, muchos usuarios se preocupan de inmediato: ¿dónde pido ayuda ahora?, ¿qué pasa con mi cita ya programada?, ¿cómo hago si no hablo bien inglés o no me siento cómodo haciendo todo en línea? En estos días, esa situación la están viviendo residentes de Nueva York, ya que una oficina del Seguro Social en Schenectady County permanecerá cerrada temporalmente por trabajos de mantenimiento en el edificio, lo que obliga a buscar alternativas cercanas o a usar los canales telefónicos y digitales que la agencia tiene disponibles.

LA OFICINA DEL SEGURO SOCIAL QUE PERMANECERÁ CERRADA HASTA EL 23 DE MARZO

La oficina del Social Security Administration ubicada en Schenectady County suspendió temporalmente la atención presencial al público debido a trabajos de reparación en sus instalaciones.

El centro de atención se encuentra en:

Oficina Dirección Estado Seguro Social de Schenectady One Broadway Center Cerrada temporalmente

Las autoridades informaron que el cierre comenzó el lunes y se extenderá aproximadamente durante dos semanas. Si todo avanza egún lo previsto, la oficina volverá a abrir sus puertas el 23 de marzo.

Según explicó la agencia federal, el cierre responde a trabajos de mantenimiento dentro del edificio que requieren suspender la atención presencial para garantizar la seguridad tanto del personal como del público. Este tipo de cierres no es raro en oficinas federales, sobre todo en edificios antiguos del noreste del país, pero puede causar preocupación en quienes dependen de estos servicios, en especial adultos mayores y familias hispanas que prefieren manejar sus trámites en persona.

ALTERNATIVAS PARA QUIENES NECESITAN ATENCIÓN EN PERSONA

Aunque la oficina de Schenectady está cerrada, los servicios del Social Security Administration continúan disponibles en otras sedes cercanas. Las dos oficinas más próximas que actualmente están atendiendo a residentes de la zona son:

Oficina Dirección Horario Oficina del Seguro Social en Albany 11A Clinton Ave., Room 430 Lunes a viernes, 9:00 a.m.–4:00 p.m. Oficina del Seguro Social en Troy 120 Hoosick St., Suite 12A-1 Lunes a viernes, 9:00 a.m.–4:00 p.m.

Para cualquier persona que viva en el área de la Capital Region de Nueva York y esté pensando en ir a estas oficinas, lo más recomendable es programar una cita con anticipación. Eso suele reducir de forma importante los tiempos de espera y ayuda a que el trámite se resuelva más rápido, algo clave si tienes que salir del trabajo, cuidar niños o viajar desde otra ciudad.

En la experiencia de muchos usuarios —incluyendo lectores que viven en barrios con alta población latina, como partes de Albany o Troy— llegar sin cita a oficinas con alta demanda puede significar largas filas, esperas de varias horas y, en algunos casos, la necesidad de regresar otro día.

ATENCIÓN TELEFÓNICA DISPONIBLE DURANTE EL CIERRE

Otra alternativa importante durante estas semanas es la asistencia telefónica. El número local de la oficina continúa activo mientras el edificio permanece cerrado. Esto es útil para personas mayores, trabajadores que no pueden perder varias horas en una fila o hispanohablantes que prefieren resolver primero sus dudas por teléfono antes de ir en persona.

Datos clave de contacto

Teléfono: 1-866-964-1296

Horario de atención: lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

A través de esta línea, los representantes del Social Security Administration pueden ayudar a responder consultas sobre beneficios, revisar el estado de solicitudes, reprogramar citas si fuera necesario y brindar orientación sobre distintos programas federales. Si la persona tiene dificultades con el inglés, es importante pedir asistencia en español; la agencia suele contar con personal bilingüe o servicios de interpretación, algo que muchos latinos en Nueva York y en otros estados ya utilizan de forma habitual cuando llaman al Seguro Social.

Ciertos trámites se pueden realizar a través de una llamada telefónica (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity)

TRÁMITES QUE SE PUEDEN HACER POR INTERNET

Hoy en día, muchos de los servicios del Seguro Social también se pueden completar en línea, sin necesidad de trasladarse a una oficina física. De hecho, la propia agencia recuerda que la mayoría de las solicitudes habituales no requiere una visita en persona, algo especialmente útil para quienes trabajan todo el día, cuidan familiares o viven lejos de una sede del SSA.

Entre los trámites más comunes que se pueden realizar desde casa están:

Actualizar o iniciar depósito directo de beneficios

Solicitar una copia del formulario SSA-1099

Descargar una carta de verificación de beneficios

Revisar el historial de ingresos en la cuenta personal

Consultar estimaciones de pagos futuros de jubilación

Iniciar solicitudes de beneficios por jubilación, discapacidad o Medicare

Estos documentos suelen ser necesarios para trámites de vivienda, procesos financieros (por ejemplo, al aplicar a una tarjeta de crédito, un préstamo o un lease de apartamento) o comprobación de ingresos ante distintas agencias.

Además, quienes están planificando su retiro pueden revisar su estado de cuenta personalizado del Seguro Social, donde aparece una estimación de beneficios futuros junto con herramientas como la calculadora de jubilación. Muchos inmigrantes hispanos que llevan años cotizando en Estados Unidos usan esta herramienta para saber cuánto podrían recibir al momento de retirarse y cómo les afecta seguir trabajando algunos años más.

¿QUÉ PASARÁ CUANDO REABRA LA OFICINA?

Las autoridades aclararon que este tipo de cierres temporales no representan cambios permanentes en los servicios. Se trata únicamente de una interrupción breve mientras se completan las reparaciones del edificio.

Una vez finalizados los trabajos, la oficina del Social Security Administration en Schenectady retomará su funcionamiento habitual, incluyendo la atención presencial para:

Solicitudes de jubilación

Aplicaciones por discapacidad

Actualización de beneficios

Asistencia general a los usuarios

Mientras tanto, la recomendación para los residentes de Schenectady County y de ciudades cercanas es utilizar los canales telefónicos, las herramientas digitales o acudir a las oficinas de Albany y Troy si necesitan atención en persona durante estas semanas. Para quienes viven en Nueva York y dependen del Seguro Social —ya sea en upstate o en áreas metropolitanas como NYC, donde muchos tienen familiares mayores que cobran beneficios— es clave estar atentos a estos avisos de cierre temporal, revisar con tiempo las alternativas disponibles y no esperar al último momento para hacer un trámite importante.

El Seguro Social de Estados Unidos está afrontando una serie de cambios (Foto: AP)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!