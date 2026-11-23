Las personas que reciben beneficios de jubilación o discapacidad del Seguro Social en Estados Unidos pueden permitir que sus nietos también accedan a pagos mensuales, siempre que cumplan determinadas condiciones. Esta posibilidad también existe cuando el beneficiario fallece, mediante las prestaciones para sobrevivientes; sin embargo, no todos los menores que viven con sus abuelos califican automáticamente: por lo general, es necesario que sus padres hayan fallecido, tengan una discapacidad o que el abuelo los haya adoptado legalmente.

La medida puede ser importante para miles de familias estadounidenses. Según los datos más recientes disponibles de la Oficina del Censo citados por AARP, en 2021 alrededor de 2,1 millones de niños menores de 18 años vivían con un abuelo que era el principal responsable de su cuidado.

Para que estos menores puedan recibir dinero en función del historial de ingresos de sus abuelos, la Administración del Seguro Social (SSA) establece requisitos específicos.

Requisitos para que un nieto cobre beneficios del Seguro Social

Si el abuelo todavía no solicitó sus propios pagos de jubilación o discapacidad, debe demostrar que el nieto comenzó a vivir con él antes de cumplir los 18 años. Además, tiene que acreditar que cubrió al menos la mitad de sus gastos de manutención durante un año antes del mes en que reunió los requisitos para recibir sus beneficios. Si el menor tiene menos de un año, deberá demostrar que proporcionó al menos la mitad de su manutención desde el nacimiento. Otro requisito es que los padres, si continúan con vida, no contribuyan regularmente a los gastos del niño.

La situación cambia cuando el abuelo ya recibía pagos del Seguro Social antes de comenzar a hacerse cargo del menor. En ese caso, tendrá que adoptarlo legalmente para que pueda recibir beneficios utilizando el historial de ingresos de su abuelo.

Estas condiciones también se aplican a los nietos políticos, quienes pueden acceder a las prestaciones bajo las mismas reglas que los nietos biológicos o adoptados.

Los beneficios para dependientes pueden alcanzar el 50%, mientras que los pagos para sobrevivientes pueden representar entre el 70% y el 100%. (Foto: AFP)

¿Cuánto dinero pueden recibir los nietos?

La cantidad depende del tipo de prestación y del historial de ingresos del abuelo. Cuando se trata de beneficios para dependientes, el nieto puede recibir hasta el 50% del monto correspondiente al beneficiario.

En cambio, si el pago corresponde a prestaciones para sobrevivientes tras el fallecimiento del abuelo, la cantidad puede representar entre el 70% y el 100% de los beneficios que recibía o le correspondían al trabajador fallecido.

¿Cómo solicitar los beneficios para nietos?

Los abuelos que quieran conocer si sus nietos califican deben comunicarse directamente con la Administración del Seguro Social. Pueden hacerlo mediante su cuenta en línea, llamando al 800-772-1213 o visitando una oficina local.

La entidad recomienda llamar antes de acudir personalmente para coordinar una cita y evitar largas esperas. Asimismo, es conveniente conservar registros detallados de los gastos de manutención y los documentos que permitan demostrar que el abuelo se hizo cargo económicamente del menor.