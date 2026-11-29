Millones de jubilados y beneficiarios de programas sociales en Estados Unidos recibirán un incremento en sus pagos durante 2027. La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó que los beneficios del Seguro Social y del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) tendrán un ajuste por costo de vida (COLA) para ayudar a los beneficiarios a afrontar los cambios en los precios. La medida alcanzará a más de 76 millones de personas en todo el país y comenzará a aplicarse entre diciembre de 2026 y enero de 2027, dependiendo del programa.

El incremento será del 3,6% en los beneficios mensuales, lo que representa un ingreso adicional para quienes reciben estas prestaciones. En el caso de los jubilados, el aumento promedio será de aproximadamente 75 dólares al mes a partir de enero de 2027. La cantidad exacta que recibirá cada persona dependerá del monto de su beneficio actual, por lo que el dinero adicional no será necesariamente el mismo para todos.

Los jubilados recibirán un incremento promedio de 75 dólares mensuales desde enero, mientras que los pagos de SSI actualizados comenzarán el 31 de diciembre de 2026. (Foto: AFP)

¿Cuándo comenzará el aumento del Seguro Social y SSI?

De acuerdo con la SSA, cerca de 72 millones de beneficiarios del Seguro Social comenzarán a recibir el ajuste del 3,6% en enero de 2027. Por su parte, los aproximadamente 7,3 millones de destinatarios del programa SSI tendrán el incremento reflejado en sus pagos desde el 31 de diciembre de 2026. De esta manera, algunos beneficiarios podrán ver el efecto del ajuste antes de que comience oficialmente el nuevo año.

Además del incremento en los beneficios, habrá modificaciones en otros parámetros del programa. Uno de los principales cambios será el aumento del límite máximo de ingresos sujetos al impuesto del Seguro Social, conocido como máximo tributable. Esta cantidad pasará de 184.500 a 192.300 dólares en 2027, un ajuste que se determina tomando como referencia los cambios en los salarios promedio.

Los beneficiarios podrán consultar sus nuevas cantidades mediante su cuenta my Social Security o a través de los avisos enviados por correo postal. (Foto: Noah Seelam / AFP)

¿Cómo consultar cuánto dinero recibirás con el COLA 2027?

Los beneficiarios pueden conocer el monto actualizado de sus prestaciones mediante su cuenta personal my Social Security. Quienes hayan elegido recibir notificaciones electrónicas y se hayan suscrito antes del 18 de noviembre podrán consultar y guardar su aviso del COLA de forma segura en el Centro de mensajes (Message Center), donde estará disponible desde finales de noviembre. La cuenta se puede crear a través de www.ssa.gov/myaccount.

Otra alternativa será esperar la notificación física que la Administración del Seguro Social enviará por correo postal a principios de diciembre. Este documento incluirá las cantidades actualizadas de los beneficios para 2027.

Por otro lado, quienes reciben Medicare también podrán consultar los cambios correspondientes al programa en es.medicare.gov. El monto de la prima de Medicare para 2027 estará disponible en el Centro de mensajes de my Social Security desde finales de noviembre para los beneficiarios del Seguro Social que reciben esta cobertura.

El ajuste anual se calcula siguiendo las disposiciones de la Ley del Seguro Social y tomando como referencia los cambios en el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados Urbanos y Trabajadores Administrativos (CPI-W), elaborado por la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

Para conocer más detalles sobre el incremento y sus condiciones, los beneficiarios pueden consultar la información oficial en www.ssa.gov/news/es/cola.