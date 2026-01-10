Pensar en la jubilación es algo que muchos en nuestra comunidad posponen hasta que llega el momento de llenar los formularios del Social Security. Pero en Estados Unidos, donde los costos de salud, vivienda y alimentación no dejan de subir —especialmente en ciudades como Miami, Los Ángeles o Dallas, donde viven millones de latinos—, planificar con tiempo es esencial. Muchos hispanos que trabajaron duro en la construcción, en servicios o en pequeños negocios familiares se preguntan si el dinero del Seguro Social será suficiente para vivir con tranquilidad. Incluso aquellos que han aportado a una cuenta IRA o a un plan 401(k) sienten la incertidumbre: nadie sabe exactamente cuántos años vivirá ni cuánto alcanzarán los ahorros personales. Por eso, entender cómo funciona y cómo sacarle el máximo provecho puede marcar una gran diferencia en el futuro económico de cualquier familia hispana en el país.

En ese contexto, el Seguro Social se convierte en una pieza clave del rompecabezas financiero. A diferencia de la mayoría de los ingresos, este beneficio —administrado por la Social Security Administration (SSA)— está respaldado de por vida por el gobierno federal. Aprender a optimizarlo no es un simple detalle: puede ser la decisión que defina si pasas tus años dorados disfrutando de tus nietos o preocupado por cómo pagar las cuentas.

El punto de partida es entender que el monto que recibirás del Seguro Social depende directamente de tus ingresos durante tu vida laboral. Cuanto más ganes y más contribuyas al sistema, mayor será tu cheque mensual. Aunque parezca obvio, esta relación abre la puerta a estrategias prácticas que muchos desconocen y que pueden marcar una diferencia real en tus beneficios futuros.

La Administración del Seguro Social se encarga de las pensiones en Estados Unidos (Foto: Google Maps)

CONSEJOR PARA AUMENTAR TU PENSIÓN DEL SEGURO SOCIAL

1. Aumenta tus ingresos con un trabajo adicional

No solo cuentan los salarios de tu empleo principal. Cualquier ingreso oficial que declare impuestos sirve para aumentar tu cálculo del Seguro Social. Por eso, tener una actividad secundaria —ya sea manejando para Uber, vendiendo productos en línea o colaborando en el negocio de un familiar— puede elevar tus beneficios a largo plazo. Además, ese ingreso extra puede ayudarte a aportar más a tu IRA o a tu 401(k), generando un efecto positivo doble.

2. Retrasa tu reclamo más allá de la edad plena de jubilación

Para quienes nacieron en 1960 o después, la edad plena de jubilación es de 67 años. Reclamar los beneficios en ese momento significa recibir el 100% del monto correspondiente. Pero si decides esperar, cada año que retrases el reclamo hasta los 70 años aumenta tus pagos cerca de un 8%. Dicho en otras palabras: esperar puede transformarse en cheques mensuales mucho más altos durante toda tu jubilación.

Sin embargo, esta estrategia no es ideal para todos. Retrasar el reclamo implica posponer ingresos, algo que puede no convenir si tienes problemas de salud o una esperanza de vida más corta. Pero para quienes planean una jubilación activa, viajando o viviendo más tiempo cerca de la familia, puede ser una jugada inteligente.

3. Retira un reclamo anticipado si aún estás a tiempo

Aunque el Seguro Social permite comenzar a cobrar desde los 62 años, hacerlo implica aceptar una reducción permanente de tus pagos. Si iniciaste el reclamo y luego cambiaste de opinión, puedes retirarlo dentro de los primeros 12 meses. Solo tendrás que devolver el dinero recibido a la SSA y volver a solicitarlo más adelante. Esta opción solo se puede usar una vez en la vida, pero puede significar una gran mejora en tus ingresos futuros.

Una mayor pensión mensual hará que la persona pueda vivir más tranquila (Foto: Freepik / SSA)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!