Para millones de personas en Estados Unidos, los depósitos del Seguro Social son fundamentales porque suelen ser la principal fuente de ingresos al jubilarse. Pero si consideramos que un beneficiario promedio recibe alrededor de US$2,076 al mes y una pareja casada unos US$4,152, para muchos esa cantidad simplemente no alcanza para vivir con tranquilidad. Lo que casi nadie te dice es que podrías aumentar ese pago hasta llegar a ingresos de seis cifras a lo largo de tu jubilación. A continuación, te contamos exactamente qué debes hacer para cobrar un monto más alto como pareja casada.

Mientras el matrimonio promedio se conforma con poco más de US$4,000 al mes, hay parejas que pueden aspirar a un cheque conjunto que supera los US$10,000 mensuales (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Leonardo)

¿CÓMO UNA PAREJA CASADA PUEDE CONSEGUIR PAGOS DEL SEGURO SOCIAL DE HASTA SEIS CIFRAS?

Aunque para muchos parezca imposible, las parejas casadas que se jubilan en 2026 pueden llegar a recibir hasta US$10,362 mensuales del Seguro Social, una cifra que supera los US$124,000 al año. ¿Cómo se puede alcanzar ese monto máximo? Para ello, es necesario:

Haber trabajado al menos 35 años.

Haber ganado el máximo imponible de la Seguridad Social (o más) en cada uno de esos años (US$176,100 en 2025).

Esperar hasta los 70 años para empezar a cobrar las prestaciones del Seguro Social.

Los dos últimos escenarios casi no se dan en la vida real. En un año típico, solo alrededor del 6% de los trabajadores en Estados Unidos llega al tope imponible del Seguro Social, y las estimaciones más sólidas señalan que apenas cerca del 8% retrasa el cobro de sus prestaciones hasta los 70 años, precisa Matt Frankel, CFP, de USA Today.

Entonces, para que un matrimonio reciba el beneficio máximo del Seguro Social, ambos cónyuges tendrían que:

1. Hacer durante 35 años algo que solo una minoría logra en un año

Esto alude a trabajar al menos 35 años y, en cada uno de esos años, ganar el máximo imponible del Seguro Social (el tope de salario sobre el que se cotiza).

Como solo alrededor de un 6% de los trabajadores llega a ese tope en un año, pedir que ambos cónyuges lo consigan 35 años seguidos es algo muy poco común.

2. Combinarlo con otra decisión que muy pocos toman

Se refiere a esperar hasta los 70 años para empezar a cobrar las prestaciones del Seguro Social, algo que solo hace una pequeña parte de las personas (alrededor del 8%).

EN CONCLUSIÓN

La pareja casada tendría que cumplir simultáneamente con requisitos que solo un pequeño porcentaje de personas alcanza; es decir, que tanto el esposo como la esposa, cada uno por su lado, tendría que haber ganado el máximo imponible durante 35 años y retrasar el cobro hasta los 70.

Por eso, que una pareja casada llegue al beneficio máximo es posible en teoría, pero estadísticamente muy raro.

Conseguir pagos del Seguro Social de seis cifras no es cuestión de suerte (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity)

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