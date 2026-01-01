Si eres beneficiario de la Administración del Seguro Social (SSA) en Estados Unidos, fijo estás pendiente del primer pago que recibirás este 2026. Tranquilo, tenemos una buena noticia para ti, ya que el primer depósito se realizará este viernes 2 de enero, pero no todos podrán cobrarlo. ¿A quiénes les corresponde y por qué se adelantó? Averígualo en esta nota.

¿QUIÉNES RECIBIRÁN EL PAGO DE SU SEGURO SOCIAL ESTE 2 DE ENERO Y POR QUÉ SE ADELANTÓ?

Este viernes 2 de enero de 2026 recibirán su pago del Seguro Social los grupos de beneficiarios que les correspondía cobrar el sábado 3. ¿Por qué? Porque al caer la fecha de cobro un fin de semana, se adelantó un día. Pero ¿quiénes exactamente se benefician?

Personas que reciben beneficios de Seguro Social (jubilación, incapacidad SSDI o sobrevivientes) y que empezaron a cobrar antes de mayo de 1997.

Beneficiarios que reciben al mismo tiempo Seguro Social y SSI (ingreso suplementario por discapacidad o bajos ingresos). En estos casos, el cheque de Seguro Social también se paga ese 2 de enero porque el 3 cae en fin de semana.

La Administración del Seguro Social ya programó un pago a un grupo de beneficiarios para el 2 de enero (Foto: Freepik)

¿LOS DEMÁS BENEFICIARIOS QUÉ FECHAS DE ENERO COBRAN?

De acuerdo con el cronograma, los beneficiarios deben recibir el pago el segundo, tercer o cuarto miércoles de enero. Dependerá de la fecha de nacimiento del trabajador, así tenemos:

Nacidos entre el 1 y el 10 del mes: miércoles 14 de enero

Nacidos entre el 11 y el 20 del mes: miércoles 21 de enero

Nacidos entre el 21 y el 31 del mes: miércoles 28 de enero

Es preciso mencionar que a raíz de que enero comenzó un jueves, las fechas de pago de este mes se producen en su punto más tardío posible.

¿DÓNDE CONFIRMAR TU FECHA EXACTA DE PAGO?

El propio beneficiario puede ver su fecha exacta en su cuenta My Social Security en línea o en la carta de adjudicación de beneficios.

​También puede revisar el calendario oficial “Días de pago de beneficios de Seguro Social en 2026” en el sitio de la Administración del Seguro Social.

Los demás beneficiario del Seguro Social de Estados Unidos seguirán el cronograma (Foto: Pexels)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!