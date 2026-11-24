Millones de beneficiarios de la Administración del Seguro Social (SSA) en Estados Unidos recibirán un aumento del 3.6% en sus pagos correspondientes a 2027 por el ajuste anual por costo de vida, conocido como COLA. El incremento será de unos US$75 mensuales para un trabajador jubilado promedio, aunque la cantidad variará según el beneficio que recibe cada persona. ¿Cuándo llegará el primer pago con aumento para jubilados y beneficiarios de SSI y SSDI? A continuación, te explicamos las fechas que corresponden a cada grupo.
¿CUÁNDO RECIBIRÁ CADA GRUPO EL PRIMER PAGO CON EL COLA DE 2027?
El aumento del 3.6% por ajuste por costo de vida (COLA) se aplicará a los beneficios del Seguro Social desde enero de 2027. En el caso de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), el primer pago con el incremento llegará el 31 de diciembre de 2026, porque corresponde a enero y se adelanta por el feriado de Año Nuevo.
Aquí una tabla con las fechas exactas del primer pago con el aumento del COLA de 2027:
|Beneficiarios
|Condición o grupo de pago
|Fecha del primer depósito con aumento
|Beneficiarios de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI)
|Pago correspondiente a enero de 2027, adelantado por el feriado de Año Nuevo.
|Jueves 31 de diciembre de 2026
|Jubilados, beneficiarios de SSDI y otros beneficiarios del Seguro Social que cobraban antes de mayo de 1997
|Siguen el calendario habitual del día 3. El depósito previsto para el 3 de enero se adelanta porque cae domingo y el viernes 1 es feriado.
|Jueves 31 de diciembre de 2026
|Personas que reciben tanto Seguro Social como SSI
|El SSI de enero y el pago del Seguro Social previsto para el día 3 se adelantan. Son dos beneficios distintos, aunque coincidan en la fecha de depósito.
|Jueves 31 de diciembre de 2026
|Jubilados, beneficiarios de SSDI, sobrevivientes y familiares sujetos al calendario por cumpleaños
|Fecha de nacimiento del 1 al 10.
|Miércoles 13 de enero de 2027
|Jubilados, beneficiarios de SSDI, sobrevivientes y familiares sujetos al calendario por cumpleaños
|Fecha de nacimiento del 11 al 20.
|Miércoles 20 de enero de 2027
|Jubilados, beneficiarios de SSDI, sobrevivientes y familiares sujetos al calendario por cumpleaños
|Fecha de nacimiento del 21 al 31.
|Miércoles 27 de enero de 2027
¿Cómo identificar la fecha que te corresponde?
- SSI: normalmente se paga el primer día del mes. Si coincide con un fin de semana o feriado federal, el depósito se adelanta al día hábil anterior.
- Personas que recibían el Seguro Social antes de mayo de 1997: normalmente cobran el día 3, con los ajustes correspondientes cuando esa fecha no es hábil.
- Personas que reciben Seguro Social y SSI: el pago del Seguro Social sigue el calendario del día 3 y el de SSI, el del día 1.
- Beneficiarios sujetos al calendario por cumpleaños: cobran el segundo miércoles si la fecha de nacimiento corresponde a los días 1 al 10; el tercero, a los días 11 al 20; y el cuarto, a los días 21 al 31.
CALENDARIO DE PAGOS DEL SEGURO SOCIAL Y SSI EN 2027
La siguiente tabla reúne las fechas de pago por mes correspondiente. Incluye SSI y los beneficios del Seguro Social por jubilación, incapacidad (SSDI), sobrevivientes y familiares, según el calendario de la SSA en 2027.
|Mes correspondiente
|SSI
|Seguro Social: beneficiarios anteriores a mayo de 1997 o que también reciben SSI
|Jubilación, SSDI y otros beneficios: cumpleaños del 1 al 10
|Jubilación, SSDI y otros beneficios: cumpleaños del 11 al 20
|Jubilación, SSDI y otros beneficios: cumpleaños del 21 al 31
|Enero
|31 de diciembre de 2026
|31 de diciembre de 2026
|13 de enero
|20 de enero
|27 de enero
|Febrero
|1 de febrero
|3 de febrero
|10 de febrero
|17 de febrero
|24 de febrero
|Marzo
|1 de marzo
|3 de marzo
|10 de marzo
|17 de marzo
|24 de marzo
|Abril
|1 de abril
|2 de abril
|14 de abril
|21 de abril
|28 de abril
|Mayo
|30 de abril
|3 de mayo
|12 de mayo
|19 de mayo
|26 de mayo
|Junio
|1 de junio
|3 de junio
|9 de junio
|16 de junio
|23 de junio
|Julio
|1 de julio
|2 de julio
|14 de julio
|21 de julio
|28 de julio
|Agosto
|30 de julio
|3 de agosto
|11 de agosto
|18 de agosto
|25 de agosto
|Septiembre
|1 de septiembre
|3 de septiembre
|8 de septiembre
|15 de septiembre
|22 de septiembre
|Octubre
|1 de octubre
|1 de octubre
|13 de octubre
|20 de octubre
|27 de octubre
|Noviembre
|29 de octubre
|3 de noviembre
|10 de noviembre
|17 de noviembre
|24 de noviembre
|Diciembre
|1 de diciembre
|3 de diciembre
|8 de diciembre
|15 de diciembre
|22 de diciembre
LO QUE DEBES TENER EN CUENTA
El aumento del COLA modifica el importe del beneficio, no crea un pago adicional ni cambia por sí mismo el grupo de cobro. Para SSI, los depósitos adelantados corresponden al mes siguiente: por ejemplo, el del 30 de abril cubre mayo y no es un bono extra.
Además, el 30 de diciembre de 2027 está previsto el depósito de SSI correspondiente a enero de 2028. No se incluye en la tabla como beneficio de 2027 porque no se regirá bajo el mismo COLA del 3.6%, ya que corresponderá al ajuste que se determine para 2028.
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