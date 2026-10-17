El incremento busca compensar el impacto del costo de vida en los ingresos de jubilados, personas con discapacidad y otros beneficiarios del Seguro Social (Foto: Sandra Gabriel / Pixabay)
El incremento busca compensar el impacto del costo de vida en los ingresos de jubilados, personas con discapacidad y otros beneficiarios del Seguro Social (Foto: Sandra Gabriel / Pixabay)
Judith Vicente
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, tras el ajuste por costo de vida conocido como COLA. Para un trabajador jubilado promedio, ese porcentaje equivale a unos US$75 más al mes, aunque el monto exacto dependerá de la prestación que reciba cada persona. anunció el ajuste el pasado 14 de octubre de 2026 y señaló que los pagos actualizados comenzarán a enviarse el próximo año. A continuación, te contamos cuándo los beneficiarios recibirán sus depósitos.

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Los depósitos con el nuevo ajuste comenzarán a enviarse en 2027 conforme al calendario habitual de la Administración del Seguro Social (Foto: Magnific)
Los depósitos con el nuevo ajuste comenzarán a enviarse en 2027 conforme al calendario habitual de la Administración del Seguro Social (Foto: Magnific)

¿CUÁNDO COMENZARÁN A RECIBIR EL AUMENTO DEL COLA EN 2027?

Las fechas clave de pago en 2027 dependen del tipo de beneficio y, para la mayoría de las personas, de su fecha de nacimiento.

Si bien, se anunció que el incremento del COLA de 3.6% comenzará el próximo año, lo cierto es que hay un grupo de beneficiarios que cobrará a fines de diciembre de 2026. Se trata de los pagos de SSI, mientras que para el comienzan en enero de 2027.

Fechas generales

Beneficio o grupoFecha habitual de pago en 2027
SSI de enero de 2027Día 1 de cada mes.
*En 2027, el pago con aumento de COLA será el jueves 31 de diciembre de 2026 porque el 1 de enero es feriado.
SSI mensualEl día 1 de cada mes; si cae en fin de semana o feriado, se adelanta al día hábil anterior.
Seguro Social recibido antes de mayo de 1997Día 3 de cada mes.
*En 2027, el pago con aumento del COLA será el jueves 31 de diciembre porque 3 de enero cae domingo.
Personas que reciben Seguro Social y SSISeguro Social el día 3 y SSI el día 1 de cada mes.
*En 2027, el pago con aumento del COLA de ambos grupos será el jueves 31 de diciembre de 2026 porque el 3 de enero es domingo y el 1 es feriado.
Nacidos del 1 al 10Segundo miércoles de cada mes.
*En 2027, el pago con aumento del COLA será el miércoles 13 de enero.
Nacidos del 11 al 20Tercer miércoles de cada mes.
*En 2027, el pago con aumento del COLA será el miércoles 20 de enero.
Nacidos del 21 al 31Cuarto miércoles de cada mes.
*En 2027, el pago con aumento del COLA será el miércoles 27 de enero.

Pagos de Seguro Social

Estas fechas corresponden al calendario oficial de la SSA. Si un pago no llega en la fecha prevista, la agencia recomienda esperar tres días postales adicionales antes de comunicarse con ella.

Mes de pagoNacidos del 1 al 10Nacidos del 11 al 20Nacidos del 21 al 31
Enero13 de enero20 de enero27 de enero
Febrero10 de febrero17 de febrero24 de febrero
Marzo10 de marzo17 de marzo24 de marzo
Abril14 de abril21 de abril28 de abril
Mayo12 de mayo19 de mayo26 de mayo
Junio9 de junio16 de junio23 de junio
Julio14 de julio21 de julio28 de julio
Agosto11 de agosto18 de agosto25 de agosto
Septiembre8 de septiembre15 de septiembre22 de septiembre
Octubre13 de octubre20 de octubre27 de octubre
Noviembre10 de noviembre17 de noviembre24 de noviembre
Diciembre8 de diciembre15 de diciembre22 de diciembre

¿QUÉ HACER SI EL PAGO NO LLEGA LA FECHA INDICADA?

  • Lo primero que debes hacer es verificar con el banco o institución financiera si el depósito está en proceso o si hubo algún problema interno con la transacción.
  • Quienes aún reciben cheques impresos deben considerar que la entrega puede tardar hasta tres días hábiles.
  • Revisa el cronograma oficial de pagos del mes para asegurarte de que estás esperando la fecha correcta según tu tipo de beneficio.
  • Si pasan unos tres días hábiles desde la fecha programada y el dinero sigue sin aparecer, comunícate con la Administración del Seguro Social llamando al 1-800-772-1213 o acude a tu oficina local para que revisen tu caso.
  • Recuerda que debes tener a la mano tu número de Seguro Social, datos de tu cuenta bancaria y cualquier carta reciente de la SSA para facilitar la investigación y, si corresponde, que puedan emitir un reembolso.

¿CUÁLES SON LOS FACTORES QUE PUEDEN RETRASAR EL PAGO?

  • Feriados o fines de semana: cuando el 1 de cada mes cae en sábado, domingo o feriado federal, la SSA suele mover el pago de la SSI al día hábil anterior. Algo similar ocurre con el resto de beneficiarios del Seguro Social: si la fecha programada de depósito coincide con un día festivo, el dinero suele acreditarse antes. Esto puede generar confusión si la persona espera el depósito en la fecha original.
  • Problemas con el banco: fallas en el sistema de la entidad financiera, revisiones internas o errores al acreditar depósitos federales pueden retrasar la aparición del dinero en la cuenta, aun cuando la SSA ya lo envió.
  • Cambios no reportados en la cuenta: si el beneficiario cambió de banco, número de cuenta o tipo de depósito y no actualizó los datos a tiempo con la SSA, el pago puede ser devuelto o retenido hasta que se corrija la información.
  • Errores administrativos o revisiones del caso: ajustes en el beneficio, revisiones por posible sobrepago o verificaciones de elegibilidad pueden detener o retrasar un depósito específico mientras la SSA revisa el expediente.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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