Llegó noviembre y millones de beneficiarios de la Administración del Seguro Social (SSA) revisan el calendario para saber cuándo recibirán sus pagos y organizar sus gastos del mes. Sin embargo, en esta ocasión hay ajustes en las fechas habituales de depósito para un grupo de jubilados, por lo que conviene prestar atención al cronograma antes de hacer planes con ese dinero. ¿A quiénes afecta este cambio y cuándo cobrarán? En esta nota te lo contamos.

Cerca de 71 millones de personas son beneficiarios de los programas de Seguridad Social (Foto AP/Jenny Kane)

¿A QUÉ JUBILADOS LES CAMBIÓ LA FECHA DE PAGO DEL SEGURO SOCIAL EN NOVIEMBRE?

Los jubilados del Seguro Social incluidos en el calendario de pagos según la fecha de nacimiento reciben sus beneficios el segundo, tercer o cuarto miércoles de cada mes. Sin embargo, en noviembre de 2026 habrá un ajuste para quienes nacieron entre los días 1 y 10 de cualquier mes y normalmente cobran el segundo miércoles: en lugar de recibir su pago el 11 de noviembre, lo recibirán el martes 10.

¿La razón? El miércoles 11 de noviembre se celebra el Día de los Veteranos, un feriado federal. De acuerdo con las normas de la SSA, cuando la fecha habitual de pago coincide con un feriado federal, el depósito se adelanta al día anterior que no sea feriado.

Por lo tanto, este grupo recibirá sus beneficios un día antes de lo habitual. El ajuste no representa un retraso ni un pago adicional, sino un adelanto de la fecha prevista.

¿CUÁLES SON LOS MONTOS MÁXIMOS MENSUALES QUE RECIBEN LOS JUBILADOS?

La cifra más alta que puede recibir un jubilado del Seguro Social es US$5,181, pero no todos cobrarán esa cifra, sino solamente quienes se jubilaron a los 70 años.

Para entenderlo mejor, te comentamos que el monto que reciben los beneficiarios de la SSA depende de su historial de aportes, los años trabajados y la edad en la que una persona decide jubilarse. Aquí una referencia útil sobre los máximos mensuales estimados:

Edad de jubilación Monto a recibir A los 62 años Hasta US$2,969 A los 67 años (edad plena de jubilación) Hasta US$4,152 A los 70 años Hasta US$5,181

¿QUÉ HACER SI EL PAGO NO LLEGA LA FECHA INDICADA?

Lo primero que debes hacer es verificar con el banco o institución financiera si el depósito está en proceso o si hubo algún problema interno con la transacción.

Quienes aún reciben cheques impresos deben considerar que la entrega puede tardar hasta tres días hábiles.

Revisa el cronograma oficial de pagos del mes para asegurarte de que estás esperando la fecha correcta según tu tipo de beneficio.

Si pasan unos tres días hábiles desde la fecha programada y el dinero sigue sin aparecer, comunícate con la Administración del Seguro Social llamando al 1-800-772-1213 o acude a tu oficina local para que revisen tu caso.

Recuerda que debes tener a la mano tu número de Seguro Social, datos de tu cuenta bancaria y cualquier carta reciente de la SSA para facilitar la investigación y, si corresponde, que puedan emitir un reembolso.

¿CUÁLES SON LOS FACTORES QUE PUEDEN RETRASAR EL PAGO?

Feriados o fines de semana: cuando el 1 de cada mes cae en sábado, domingo o feriado federal, la SSA suele mover el pago de la SSI al día hábil anterior. Algo similar ocurre con el resto de beneficiarios del Seguro Social: si la fecha programada de depósito coincide con un día festivo, el dinero suele acreditarse antes. Esto puede generar confusión si la persona espera el depósito en la fecha original.

cuando el 1 de cada mes cae en sábado, domingo o feriado federal, la SSA suele mover el pago de la SSI al día hábil anterior. Algo similar ocurre con el resto de beneficiarios del Seguro Social: si la fecha programada de depósito coincide con un día festivo, el dinero suele acreditarse antes. Esto puede generar confusión si la persona espera el depósito en la fecha original. Problemas con el banco: fallas en el sistema de la entidad financiera, revisiones internas o errores al acreditar depósitos federales pueden retrasar la aparición del dinero en la cuenta, aun cuando la SSA ya lo envió.

fallas en el sistema de la entidad financiera, revisiones internas o errores al acreditar depósitos federales pueden retrasar la aparición del dinero en la cuenta, aun cuando la SSA ya lo envió. Cambios no reportados en la cuenta: si el beneficiario cambió de banco, número de cuenta o tipo de depósito y no actualizó los datos a tiempo con la SSA, el pago puede ser devuelto o retenido hasta que se corrija la información.

si el beneficiario cambió de banco, número de cuenta o tipo de depósito y no actualizó los datos a tiempo con la SSA, el pago puede ser devuelto o retenido hasta que se corrija la información. Errores administrativos o revisiones del caso: ajustes en el beneficio, revisiones por posible sobrepago o verificaciones de elegibilidad pueden detener o retrasar un depósito específico mientras la SSA revisa el expediente.