Millones de personas en Estados Unidos esperan cada mes recibir los pagos de la Administración del Seguro Social, toda vez que para muchas de ellas se ha convertido en su única fuente de ingresos, pues con ese dinero cubren gastos de alimentación, transporte, salud y otras necesidades básicas. Como los depósitos se distribuyen entre distintos grupos de beneficiarios, hay un sector específico que podría obtener hasta US$994 el 30 de octubre de 2026. En los siguientes párrafos te contamos de quiénes se trata.

LA SSA distribuye los beneficios en distintas fechas según un cronograma (Foto: Pexels / Imagen referencial)

¿QUIÉNES RECIBIRÁN PAGOS DE HASTA US$994 DEL SEGURO SOCIAL EL 30 DE OCTUBRE?

Los beneficiarios del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) recibirán hasta US$994 el viernes 30 de octubre de 2026. Este programa está dirigido a personas con ingresos y recursos económicos limitados que, además, cumplen con determinados requisitos. Sin embargo, es importante aclarar que el depósito corresponde al beneficio de noviembre.

¿Por qué se adelanta el pago?

Como el 1 de noviembre cae domingo, el pago se realizará el viernes 30 de octubre. No se trata de un beneficio adicional, sino del depósito de noviembre entregado por adelantado. Por eso, no habrá otro pago regular del SSI durante ese mes; el siguiente está programado para el 1 de diciembre

El SSI está dirigido a personas de 65 años o más, personas ciegas y adultos o niños con una discapacidad física o mental que tengan ingresos y recursos económicos limitados. En el caso de los adultos menores de 65 años, la condición debe limitar significativamente su capacidad para trabajar y haber durado, o previsiblemente durar, al menos 12 meses, o ser potencialmente mortal. Para determinar la elegibilidad de los menores, también se consideran los ingresos y recursos de su familia.

¿QUÉ MONTO COBRAN LOS BENEFICIARIOS DEL SSI?

A continuación, una tabla donde se muestra el monto que cobran los beneficiarios del SSI en Estados Unidos.

CONCEPTO MONTO Pago mensual promedio para los beneficiarios de SSI US$737 Monto máximo para un solicitante individual US$994 por mes Monto máximo para las parejas elegibles (pajo conjunto) US$1,491

OJO: se pagará hasta 498 dólares para una “persona esencial” que cuida al beneficiario (alguien que vive con él y le brinda cuidados o apoyo continuo, y que cumple ciertas condiciones que marca la ley).

El sistema permite un pago adicional al monto básico de SSI para cubrir a esa persona cuidadora. No es un pago separado o independiente, sino un complemento ligado al caso del beneficiario principal de SSI.

¿QUÉ HACER SI EL PAGO DEL SEGURO SOCIAL NO LLEGA LA FECHA INDICADA?

Lo primero que debes hacer es verificar con el banco o institución financiera si el depósito está en proceso o si hubo algún problema interno con la transacción.

Revisa el cronograma oficial de pagos del mes para asegurarte de que estás esperando la fecha correcta según tu tipo de beneficio.

Si pasan unos tres días hábiles desde la fecha programada y el dinero sigue sin aparecer, comunícate con la Administración del Seguro Social llamando al 1-800-772-1213 o acude a tu oficina local para que revisen tu caso.

Recuerda tener a la mano tu número de Seguro Social, datos de tu cuenta bancaria y cualquier carta reciente de la SSA para facilitar la investigación y, si corresponde, que puedan emitir un reembolso.

¿CUÁLES SON LOS FACTORES QUE PUEDEN RETRASAR EL PAGO?

Feriados o fines de semana: cuando el 1 del mes cae en sábado, domingo o día festivo federal, la SSA suele adelantar el pago al día hábil anterior; sin embargo, hay ocasiones en que esto genera confusión si el beneficiario espera el depósito en otra fecha.

cuando el 1 del mes cae en sábado, domingo o día festivo federal, la SSA suele adelantar el pago al día hábil anterior; sin embargo, hay ocasiones en que esto genera confusión si el beneficiario espera el depósito en otra fecha. Problemas con el banco: fallas en el sistema de la entidad financiera, revisiones internas o errores al acreditar depósitos federales pueden retrasar la aparición del dinero en la cuenta, aun cuando la SSA ya lo envió.

fallas en el sistema de la entidad financiera, revisiones internas o errores al acreditar depósitos federales pueden retrasar la aparición del dinero en la cuenta, aun cuando la SSA ya lo envió. Cambios no reportados en la cuenta: si el beneficiario cambió de banco, número de cuenta o tipo de depósito y no actualizó los datos a tiempo con la SSA, el pago puede ser devuelto o retenido hasta que se corrija la información.

si el beneficiario cambió de banco, número de cuenta o tipo de depósito y no actualizó los datos a tiempo con la SSA, el pago puede ser devuelto o retenido hasta que se corrija la información. Errores administrativos o revisiones del caso: ajustes en el beneficio, revisiones por posible sobrepago o verificaciones de elegibilidad pueden detener o retrasar un depósito específico mientras la SSA revisa el expediente.

Si te interesó esta información, te presento otras notas que redacté en Mag El Comercio sobre Seguro Social: