Siempre que se acerca fin de mes, varias personas se preguntan lo mismo: “¿Cuándo llega el pago del Seguro Social?”. En un país como Estados Unidos, donde muchos dependen de estos beneficios para cubrir gastos básicos, es normal querer tener claro qué día llegará el depósito. Así que ahora te contaré lo que debes saber sobre el cheque del 26 de noviembre.

En noviembre, como cada mes, la Administración del Seguro Social (SSA) organiza su calendario de pagos para los beneficiarios del Seguro Social, SSDI y SSI. Y aunque los depósitos ya empezaron a salir desde los primeros días del mes, aún queda un pago importante, especialmente para quienes nacieron en las últimas fechas del calendario.

¿QUIÉN RECIBE EL PAGO DEL 26 DE NOVIEMBRE?

El 26 de noviembre, la SSA enviará los pagos correspondientes a los beneficiarios cuya fecha de nacimiento cae entre el día 21 y el 31 de cada mes. Si tú o alguien que conoces entra en este rango, ese depósito es el que deben esperar.

CALENDARIO COMPLETO DEL SEGURO SOCIAL PARA NOVIEMBRE 2025

Por si quieres revisar o guardar esta información, este es el calendario oficial:

31 de octubre (viernes): Pago de SSI correspondiente a noviembre

3 de noviembre (lunes): Beneficiarios que comenzaron a recibir pagos antes de mayo de 1997

12 de noviembre (miércoles): Beneficiarios nacidos del 1 al 10

19 de noviembre (miércoles): Beneficiarios nacidos del 11 al 20

26 de noviembre (miércoles): Beneficiarios nacidos del 21 al 31

EL CHEQUE PODRÍA SER DE HASTA US$5,180… PERO NO PARA TODOS

No todos reciben el mismo monto. El beneficio máximo del Seguro Social depende de la edad en la que una persona decide jubilarse. Te dejo las cifras claras para 2025:

Si alguien se jubila a la edad plena de jubilación, el beneficio máximo es de US$4,018.

Si decide jubilarse a los 62 años, el monto máximo baja a US$2,831.

Pero si retrasa la jubilación hasta los 70 años, el beneficio máximo sube a US$5,108.

Como ves, llegar a los US$5,180 no es común, pero sí puede acercarse o superarse ligeramente dependiendo de ajustes y cálculos individuales. Lo importante es saber que quienes reciben los montos más altos, normalmente son personas que aportaron durante muchos años y retrasaron su jubilación hasta los 70.

