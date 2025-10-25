Si me pongo a pensar en la jubilación, me imagino un momento tranquilo, menos estrés, más tiempo para disfrutar, descansar, y la tranquilidad de que el esfuerzo de tantos años por fin rinde frutos. Sin embargo, la realidad para muchas personas mayores es diferente. Cada vez son más los adultos en Estados Unidos que, aun cobrando sus beneficios de jubilación del Seguro Social, siguen trabajando para complementar sus ingresos.

Y aquí viene el detalle que muchos desconocen: si todavía no has alcanzado la edad plena de jubilación —también conocida como Full Retirement Age o FRA—, tus pagos del Seguro Social pueden reducirse si ganas “demasiado”. Lo que antes parecía una regla clara, ahora está a punto de cambiar. En 2026 entrarán en vigor nuevos límites de ingresos, y conviene conocerlos con tiempo.

¿QUÉ PASA SI TRABAJAS Y COBRAS EL SEGURO SOCIAL ANTES DE LA EDAD PLENA?

En 2025, es decir en la actualidad, las reglas son bastante específicas. Si todavía no alcanzas la edad de jubilación completa y estás recibiendo beneficios, el Seguro Social te descuenta US$1 en beneficios por cada US$2 que ganes por encima de los U$23,400 al año. No es dinero que se pierda para siempre, pero sí significa que tus pagos mensuales se reducen temporalmente.

Por otro lado, si alcanzas tu edad plena de jubilación este año, la penalización cambia: te descuentan US$1 en beneficios por cada US$3 que ganes por encima de US$62,160. Esta regla aplica solo hasta que llegues oficialmente a tu FRA. A partir de ese momento, puedes trabajar todo lo que quieras y tus beneficios no se verán afectados.

ASÍ CAMBIARÁN LAS REGLAS LABORALES DEL SEGURO SOCIAL EN 2026

El Seguro Social confirmó que, desde 2026, esos umbrales de ingresos se ajustarán. Aunque la estructura general se mantiene igual, los límites aumentarán ligeramente para reflejar la inflación y los salarios actuales. Según las proyecciones, el límite de US$23,400 subirá a US$24,360, y el de US$62,160 se elevará a US$64,800.

Esto significa que quienes trabajen antes de llegar a su edad plena de jubilación podrán ganar alrededor de US$960 adicionales al año sin que sus beneficios se reduzcan. Y para quienes cumplan su FRA durante 2026, el margen aumentará en US$2,640. Sí, puede que no sea una fortuna, pero para muchos representa un pequeño respiro.

Puede parecer una simple actualización de cifras, pero no lo es. Con el costo de vida subiendo año tras año, estos ajustes del Seguro Social pueden marcar la diferencia entre vivir con holgura o con dificultad. Conocer las nuevas reglas te ayuda a planificar mejor si decides seguir trabajando después de solicitar tus beneficios.

LO QUE DEBES CONSIDERAR ANTES DE SOLICITAR LOS BENEFICIOS

Sé que muchas personas se sienten tentadas a reclamar sus beneficios apenas cumplen la edad mínima, especialmente si necesitan ese ingreso adicional. Pero hay que hacerlo con cuidado. Si aún planeas trabajar, puede que termines perdiendo parte de lo que te corresponde, al menos temporalmente.

Lo ideal es analizar tus ingresos proyectados, tus ahorros y la edad a la que planeas jubilarte completamente. Si tus ganancias van a superar los nuevos límites, quizás convenga esperar un poco más antes de presentar la solicitud al Seguro Social.

