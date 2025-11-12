Estados Unidos está viviendo una crisis política, económica y social enorme debido a toda la incertidumbre que ha causado el cierre del gobierno federal, pero la buena noticia es que los pagos de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) no se detienen. Sé que recibir el depósito es algo que genera expectativa y, a veces, ansiedad, así que te voy adelantando que la próxima semana habrá un nuevo desembolso. ¿Estarás dentro de ese grupo de beneficiarios?

En los últimos meses la SSA ha enfatizado que los pagos de noviembre se harán conforme al calendario habitual, a pesar de situaciones complicadas como el cierre del gobierno federal, como ya lo mencioné al inicio del texto. Esto implica que quienes cumplen ciertos requisitos ya pueden marcar la fecha y prepararse sin sobresaltos.

La SSA se encarga de los pagos de las pensiones a los jubilados en Estados Unidos (Foto: AFP)

EL SIGUIENTE PAGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SEGURO SOCIAL

Si naciste entre el día 11 y el 20 de cualquier mes, tu pago de jubilación de la SSA está programado para el miércoles 19 de noviembre de 2025. Esa es la fecha para ese segmento de beneficiarios que reciben su beneficio mensual de pensiones, discapacidad o sobrevivientes.

Quiero que lo tengas claro: esto aplica para los beneficiarios regulares de la SSA —no para los de SSI (Supplemental Security Income) que tienen un calendario distinto— así que revisa tu situación personal para saber si estás en este grupo.

¿QUIÉNES SON LOS INCLUIDOS EN ESA FECHA?

Aquí identificamos claramente quiénes:

Personas que reciben beneficios de la SSA por jubilación, discapacidad o sobrevivientes.

Su fecha de nacimiento es entre el día 11 y el 20 de algún mes.

No entran en esta fecha quienes recibieron beneficios antes de mayo de 1997 o quienes además reciben SSI; esos tienen otro calendario.

En resumen: si tu “día de mes” de cumpleaños está entre el 11 y el 20, marca el 19 de noviembre como tu día de depósito.

EL CALENDARIO DE PAGOS DE LA SSA EN NOVIEMBRE DE 2025

Además del pago del 19 de noviembre, estas son las otras fechas que has debido tener en cuenta:

Si tu cumpleaños es del día 1 al 10, tu depósito fue el miércoles 12 de noviembre de 2025.

Si tu cumpleaños es del día 21 al 31, el pago será el miércoles 26 de noviembre de 2025.

Si tu fecha de inicio de beneficios fue antes de mayo de 1997 o recibes tanto SSA como SSI, tu fecha fue el lunes 3 de noviembre de 2025.

Entonces, aunque el 19 de noviembre es una fecha clave, no es para todos: depende de tu cumpleaños o situación. Lo que te recomiendo es que verifiques tu perfil en tu cuenta “my Social Security” o contactes al SSA si tienes dudas. La SSA utiliza este sistema escalonado (segundo miércoles, tercer miércoles, cuarto miércoles) para distribuir los pagos de manera ordenada.

El Seguro Social de Estados Unidos es una entidad clave, principalmente para personas mayores y quienes más necesitan recursos económicos (Foto: Freepik)

