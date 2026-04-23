En abril y mayo, muchos beneficiarios del Seguro Social podrían encontrarse con puertas cerradas si intentan hacer trámites en persona, ya que varias sucursales en distintos estados tendrán cierres totales o solo brindarán atención telefónica en días específicos. En esta nota te contamos, de manera ordenada y con el calendario en mano, qué oficinas estarán fuera de servicio en esos meses y exactamente qué fechas no habrá servicio presencial con el fin de que puedas reprogramar tus gestiones y evitar viajes inútiles o retrasos en tus beneficios.
¿QUÉ FECHAS DE ABRIL Y MAYO ESTARÁN CERRADAS LAS OFICINAS DEL SSA?
La Administración del Seguro Social (SSA) ha anunciado que cerrará de manera temporal varias de sus oficinas en diferentes zonas del país, lo que limitará la atención presencial para miles de personas. Estas son:
ARIZONA: Yuma (85364)
- No tiene atención presencial desde el pasado 23 de marzo hasta el 8 de mayo de 2026.
- Solo puede brindar asistencia por teléfono.
CALIFORNIA: Mission Viejo (92691)
- No tiene atención presencial del 22 al 24 de abril de 2026.
- Solo puede brindar asistencia por teléfono.
FLORIDA: Ft. Walton Beach (32547)
- No tendrá atención presencial hasta nuevo aviso.
- Solo puede brindar asistencia por teléfono.
HAWAII: Wailuku (96793)
- No tendrá atención presencial del 20 al 24 de abril de 2026.
- Solo puede brindar asistencia por teléfono.
IOWA: Decorah (52101)
- No tendrá atención presencial hasta nuevo aviso.
- Solo puede brindar asistencia por teléfono.
MARYLAND: Silver Spring (20903)
- Atención limitada y solamente requiere cita previa.
- Solo puede brindar asistencia por teléfono.
MICHIGAN: Detroit College Park (48235)
- No tendrá atención presencial hasta nuevo aviso.
- Solo puede brindar asistencia por teléfono.
MONTANA: Glasgow (59230)
- No tendrá atención presencial desde el 28 al 30 de abril de 2026.
- Solo puede brindar asistencia por teléfono.
MONTANA: Havre (59501)
- No tendrá atención presencial hasta nuevo aviso.
- Solo puede brindar asistencia por teléfono.
PENNSYLVANIA: Pittsburgh Downtown (15219)
- No tendrá atención presencial desde el 22 al 24 de abril de 2026.
- Solo puede brindar asistencia por teléfono.
PENNSYLVANIA: Bloomsburg (17815)
- No tendrá atención presencial hasta nuevo aviso.
- Solo puede brindar asistencia por teléfono.
VIRGINIA OCCIDENTAL: Logan (25601)
- No tendrá atención presencial hasta nuevo aviso.
- Solo puede brindar asistencia por teléfono.
Tal como lo leíste, algunas sucursales no abrirán al público y solo ofrecerán servicio por teléfono durante ciertos días, por lo que la agencia aconseja a los beneficiarios usar las plataformas en línea o agendar una cita antes de acudir.
- Verifica la lista completa de las oficinas de la SSA en su sitio web oficial. Haz clic aquí para verla.
¿POR QUÉ ESTARÁN CERRADAS ALGUNAS OFICINAS DEL SEGURO SOCIAL?
De acuerdo con los avisos oficiales, los cierres de algunas oficinas de la SSA se deben a situaciones específicas y no forman parte de un plan masivo a nivel nacional. Entre los motivos más frecuentes figuran labores de reparación o remodelación, incidentes de seguridad en las instalaciones, condiciones meteorológicas extremas o la falta de personal suficiente para atender en ventanilla.
La agencia insiste en que se trata de suspensiones temporales y focalizadas, aunque en ciertos casos aún no se ha definido una fecha clara de reapertura. Por ello, sugiere que antes de acudir en persona, lo mejor es revisar el estado de la oficina a la que van.
