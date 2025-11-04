El aumento del 2.8% en los beneficios del Seguro Social para 2026 promete dar un pequeño respiro económico a millones de jubilados y beneficiarios en Estados Unidos. Sin embargo, no todos verán reflejado este incremento al mismo tiempo. Mientras la mayoría lo notará recién en enero, un grupo selecto lo recibirá antes que los demás, incluso antes de que termine el 2025.

¿QUIÉNES RECIBIRÁN ESTE AUMENTO ANTES DEL 2026?

Los primeros en obtener este aumento serán los beneficiarios del programa de Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI, por sus siglas en inglés).

Se estima que alrededor de 7.5 millones de personas en todo el país recibirán el pago ajustado el 31 de diciembre de 2025 , un día antes del año nuevo. Esta excepción se debe a una simple razón técnica: el 1 de enero es feriado federal, por lo que la Administración del Seguro Social (SSA) adelanta los depósitos para garantizar que los fondos estén disponibles a tiempo.

Cabe recordar que el programa SSI está diseñado para personas mayores con bajos ingresos o con discapacidades, por lo que el adelanto del pago también ayuda a cubrir gastos esenciales durante las fiestas de fin de año. Aunque el ajuste pueda parecer modesto, este pequeño aumento puede representar una diferencia significativa en los presupuestos más ajustados.

Por otro lado, los beneficiarios regulares del Seguro Social —aproximadamente 71 millones de personas— verán el incremento reflejado en su primer pago de enero de 2026. El calendario de pagos se organiza de acuerdo con el día de nacimiento del beneficiario, por lo que algunos recibirán su depósito el segundo, tercer o cuarto miércoles del mes.

¿CUÁNTO AUMENTARÁ EL PAGO DEL SEGURO SOCIAL?

En términos prácticos, el aumento del 2.8% se traduce en unos US$56 adicionales al mes, en promedio, para quienes reciben beneficios de jubilación. Aunque es un incremento menor comparado con años anteriores, sigue siendo una herramienta clave para compensar el impacto de la inflación y los precios crecientes de alimentos, medicinas y vivienda.

La SSA comenzará a enviar las notificaciones oficiales sobre el nuevo monto de las prestaciones en diciembre de 2025, tanto por correo como a través de las cuentas en línea de My Social Security. Quienes ya tengan una cuenta pueden revisar la actualización directamente en el portal oficial y conocer cuánto aumentará su pago exacto.

En resumen, los beneficiarios del SSI serán los primeros en recibir el aumento del 2026, seguidos por los jubilados y otros receptores del Seguro Social en enero. Aunque la diferencia sea de solo unos días, para muchos significa comenzar el nuevo año con un pequeño impulso económico que les ayudará a enfrentar con más tranquilidad los desafíos del 2026.

