Si eres beneficiario del Seguro Social, probablemente te preocupa qué ocurrirá con tu pago mensual ante el gobierno en Estados Unidos. Conoce qué pasará con el depósito del miércoles 12 de noviembre para los jubilados.

El debate presupuestario en Washington D.C. volvió a encender las alarmas en millones de hogares. Desde el Congreso estadounidense, republicanos y demócratas no llegan a un consenso sobre la nueva ley de gasto federal. Mientras tanto, aumentan las especulaciones sobre cómo afectaría una suspensión parcial de actividades a programas clave, como el Seguro Social, Medicare y Medicaid.

¿SE SUSPENDERÁ EL PAGO DEL SEGURO SOCIAL DEL MIÉRCOLES 12 DE NOVIEMBRE POR EL CIERRE DEL GOBIERNO FEDERAL?

La respuesta es no. Las personas jubiladas después de mayo de 1997 y nacidas entre los días 1 y el 10, se mantienen vigentes, como indica el calendario de la Administración del Seguro Social (Social Security Administration, SSA). Lo mismo sucederá con los siguientes pagos automáticos pendientes para el penúltimo mes del año:

12 de noviembre: personas nacidas entre el 1 y el 10

19 de noviembre: nacidos entre el 11 y el 20

26 de noviembre: nacidos del 21 al 31.

Los pagos se hacen de acuerdo con el cronograma publicado por la Administración del Seguro Social (Foto: Administración del Seguro Social/ Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

¿POR QUÉ EL CIERRE DEL GOBIERNO DEFERAL NO AFECTA LOS PAGOS DEL SEGURO SOCIAL?

Los pagos mensuales del Seguro Social no se suspenderán, incluso si se produce un cierre temporal del gobierno porque los fondos que utiliza la Administración del Seguro Social (Social Security Administration, SSA) no dependen del presupuesto anual que aprueba el Congreso, sino de los impuestos sobre la nómina.

“En caso de un cierre del gobierno federal debido a una interrupción en los fondos, los pagos a los beneficiarios de Seguro Social y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) continuarán sin cambios en las fechas de pago”, señala SSA.

Si bien se mantiene el flujo de pagos a millones de beneficiarios de forma habitual, sí se ha anunciado retrasos menores en servicios administrativos, como la emisión de nuevas tarjetas, reemplazos o la atención en oficinas locales. “Los beneficios de jubilación, discapacidad y sobreviviente seguirán depositándose en las fechas programadas. Solo las operaciones secundarias se verán afectadas si el cierre se prolonga”, añade la indica la entidad federal.

