Cuando reviso el calendario de pagos de Supplemental Security Income (SSI) y Social Security, siempre noto que los cambios de año tienden a generar confusión. Entre feriados federales y ajustes administrativos, es fácil que alguien se pregunte por qué un depósito llega antes o después de lo habitual. Por eso, cada diciembre trato de entender cómo quedará la transición hacia enero.

Este año, la situación vuelve a llamar la atención porque los beneficiarios de la SSI no verán un depósito a inicios de enero de 2026. Aunque a primera vista pueda parecer un atraso o un error, en realidad responde a una regla establecida por la Social Security Administration (SSA) y ocurre cada vez que los feriados coinciden con el calendario de pagos.

LA RAZÓN POR LA QUE NO HABRÁ UN PAGO DE SSI A INICIOS DE ENERO

La explicación está en una norma que la SSA aplica desde hace años: cuando el día 1 del mes cae en fin de semana o en un feriado federal, el pago se adelanta al último día hábil anterior. Como el 1 de enero es un feriado oficial, el primer depósito que corresponde a enero de 2026 no se emitirá en ese mes, sino el 31 de diciembre de 2025.

En otras palabras, el dinero sí llegará, solo que se verá reflejado antes de que comience el nuevo año.

DOS PAGOS EN DICIEMBRE NO SIGNIFICAN UN BENEFICIO EXTRA

En diciembre de 2025, los beneficiarios de SSI recibirán dos pagos:

1 de diciembre: depósito regular del mes.

31 de diciembre: pago adelantado correspondiente a enero de 2026.

Aunque se reciban dos depósitos en el mismo mes, esto no representa un aumento ni un bono. Es únicamente un ajuste por calendario.

¿POR QUÉ DICIEMBRE SUELE TENER MÁS EXCEPCIONES EN EL CALENDARIO DE PAGOS?

Diciembre es uno de los meses en los que más ajustes realiza la SSA. Con días como Christmas Day y New Year’s Day, junto con fines de semana consecutivos, la agencia redistribuye los depósitos para evitar retrasos. Esto afecta especialmente a los beneficiarios de SSI debido a que su pago está programado para el primer día del mes.

EL IMPACTO DEL AUMENTO POR COLA EN LOS PAGOS ADELANTADOS

En 2026 entrará en vigor un aumento del 2.8% en el Cost-of-Living Adjustment (COLA), que busca compensar los efectos de la inflación. Lo relevante es que el primer pago que incluirá este incremento será justamente el depósito adelantado del 31 de diciembre de 2025.

Para el beneficiario promedio de Social Security, este ajuste equivale a unos US$56 adicionales por mes. El aumento aplica también a SSDI y SSI.

PAGO DEL SEGURO SOCIAL EN ENERO

A diferencia de la SSI, los pagos de Social Security sí se depositarán en enero de 2026 siguiendo el patrón habitual:

14 de enero: cumpleaños del 1 al 10.

21 de enero: cumpleaños del 11 al 20.

28 de enero: cumpleaños del 21 al 31.

Por su parte, quienes reciben beneficios desde antes de mayo de 1997 tendrán su depósito el 2 de enero de 2026 porque el 3 cae sábado.

